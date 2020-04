La Legislatura de Córdoba sesionará virtualmente este miércoles

La Legislatura de Córdoba volverá a sesionar este miércoles para tratar los temas económicos y financieros que tuvieron al Ministro Giordano exponiendo en las comisiones que se reunieron virtualmente este martes en la previa a una sesión de iguales características que podrá ser seguida on line por los canales oficiales de la Unicameral.

“La situación que atraviesa el mundo y también nuestro país a causa de la pandemia del coronavirus nos obliga a utilizar los recursos tecnológicos y adaptarnos a este tiempo. En esta coyuntura tan singular, la Legislatura debe seguir funcionando para tratar asuntos que resultan urgentes para el conjunto de los cordobeses”, expresó el vicegobernador Manuel Calvo. En este sentido, destacó que “este miércoles será un día histórico para la Legislatura de Córdoba, porque sesionará por primera vez de manera virtual”.

El temario se concentrará en los tres proyectos que llegan desde el Ejecutivo provincial. El primero ratifica el decreto que dispone el otorgamiento por parte de la Provincia, de avales, fianzas o cualquier otro tipo de garantía a favor micro, pequeñas y medianas empresas. El segundo autoriza al Poder Ejecutivo provincial a crear un Programa Global de Emisión de Títulos de Deuda destinados a la cancelación de obligaciones contraídas con proveedores y contratistas del Sector Público Provincial. Mientras que el tercero buscará ratificar los convenios de colaboración existentes entre la Universidad Nacional de Córdoba, el Ministerio de Salud, el Instituto de Virología Dr. José María Vanella y el Laboratorio de Hemoderivados de la UNC.

Todos los proyectos serán aprobados con la mayoría oficialista y se descuenta que el que tienen que ver con la emisión de bonos y la situación financiera de la provincia el voto en negativo de prácticamente todo el arco opositor. Para el radicalismo, ya “resulta casi imposible pagar lo que debemos como Provincia”, razón por la cual se opondrán al proyecto que aprobará Hacemos por Córdoba, que en entre las particularidades específicas, establece vencimientos “en un plazo de tres años, coincidente casi con la finalización del mandato del gobernador Schiaretti”.

En representación de ese bloque parlamentario, Marcelo Cossar detalló este martes que “el año que viene operarán, además, vencimientos de la deuda provincial en dólares. A eso, debemos sumarle los gastos de la emergencia, que no están contemplados en esta emisión de títulos y cuyos pagos no sabemos cuándo podrán realizarse”.

“Recién ahora estamos conociendo números y los estamos conociendo porque llegó una pandemia. Pero sabemos que más allá de la emergencia, estaríamos emitiendo bonos a proveedores de todas maneras. Esto representa una enorme irresponsabilidad. Me pregunto, si nos convocan cuando ya no hay más nada que hacer ¿qué ayuda, apoyo o acompañamiento podemos dar?”, dijo el ex viceintendente cordobés que volvió a reclamar por “abrir canales de transparencia, conocer la información real para poder afrontar lo que viene con más certezas que incertidumbres, aún cuando nos queden pocos o mínimos márgenes para brindar respuestas adecuadas en una economía provincial que estaba lejos de tener sus cuentas saneadas”.

La sesión está convocada a las 13 y se llevará a cabo mediante la aplicación Zoom que está siendo utilizada por el legislativo provincial para continuar la actividad en tiempos de aislamiento por la pandemia del coronavirus.

