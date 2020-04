El Marcapáginas: Héroes por una vez 

Especial para La Nueva Mañana

Solo dos textos componen este libro breve en los que José Heinz desarrolla unos cuantos conceptos sobre la cultura pop/rock/trap/electrónica de la actualidad: El primero es “El efecto Rosalía” donde se explaya sobre el disco conceptual “El mal querer” de la artista española, disco con el que alcanza fama mundial y del que mucho se habló a diestra y siniestra. José Heinz toma particularmente la exposición crítica que hizo el youtuber Jaime Altozano y el posterior intercambio que se dio entre la cantante y el crítico en Instagram, algo muy fuera de lo común. Desde allí el texto se adentra en analizar el rol de la crítica cultural. El segundo texto denominado “Nostalgias” es muy interesante porque toma el concepto que da título al ensayo para analizar cómo la nostalgia determina aspectos de la cultura popular y genera producciones que la toman como insumo, el ejemplo de Stranger Things es paradigmático. Pero no se detiene ahí y se adentra en el movimiento “Vaporwave” y particularmente en el disco “Currents” del grupo Tame Impala que la rompió con ese disco en 2015.

Ante todo hay que destacar la facilidad de José Heinz para transitar el texto ensayístico con mucha fluidez. Puede comenzar a comentar el caso puntual de la cantante Rosalía para acabar explayándose sobre el rol de los críticos culturales en la actualidad. De a poco Heinz va incorporando elementos conceptuales que maneja con naturalidad sin perder de vista al lector que los desconoce. Me refiero a cuestiones como: hype, autotune, deaf spot, vaporwave, pop hipnagógico y otras que utiliza sin siquiera ruborizarse.

En su oficio de escritura crítica/ensayística logra que la lectura no pierda interés a pesar de que no siempre se conozca mucho sobre los artistas que va analizando. Como se suele decir popularmente que no importa el destino sino el trayecto, acá bien vale el cumplido para este libro.







