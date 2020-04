Ortigoza criticó a Tévez por "meterse en el bolsillo de los demás"

"Si quiere ayudar realmente lo puede hacer, pero que no me comprometa a mí", remarcó el volante. - Foto: TyC Sports.

El experimentado volante paraguayo Néstor Ortigoza, hoy en Estudiantes de Río Cuarto, salió al cruce de las declaraciones de Carlos Tévez, quien manifestó que un futbolista debe ser más solidario en tiempos de cuarentena ya que puede "estar seis meses sin cobrar".

"La verdad es que no comparto con Tevez lo que hizo. El compromete a los demás, no se puede meter en el bolsillo de los demás. Tampoco hace falta que lo haga público", destacó el mediocampista con pasos gloriosos en Argentinos Juniors, San Lorenzo, además de disputar el mundial 2010 con el conjunto "guaraní" a cargo de Gerardo Martino.

¡FUERTE! 🤯 Ortigoza se sumó a las críticas contra Tevez por las polémicas declaraciones del Apache. https://t.co/j5eAJfITO1 — TNT Sports LA (en 🏡) (@TNTSportsLA) April 7, 2020

"Si quiere ayudar realmente lo puede hacer, pero que no me comprometa a mí porque a mí me sacás el 30 por ciento del contrato, o a otro chico, y esa plata la tengo destinada, tengo compromisos que cumplir". Remarcó además que Tevez "hizo una carrera espectacular, le fue bien y lo felicito, pero no se puede meter en el bolsillo de los demás jugadores".

Finalmente, cerró avisando que "los que hacen la diferencia son pocos, la mayoría vive al día. Yo no sé si Tevez vendió humo. Así expone al resto de los jugadores porque lo decís y sabés cómo agarran viaje los dirigentes".