Farías dio su visión de los clubes de la Liga y ponderó a Grondona

Emeterio Farías, hoy tesorero de la Liga Cordobesa de Fútbol que presidió por casi 20 años, saltó en defensa de los clubes con respecto a los riesgos económicos que implica la cuarentena y de paso, en otros temas, continuó con sus críticas al ex presidente de Belgrano Armando Pérez cuando condujo el Comité Normalizador de AFA.

"Lo primero en este momento es la comida y la salud, no pondría a los clubes en las mismas condiciones con las pymes", arrancó diciendo el ex titular de Escuela Presidente Roca. "La situación de abril va a ser dramática, los clubes son como las Pymes. Los clubes amateur por lo menos tienen un empleado, por lo menos tienen uno y tienen el problema que no les entra plata ni por sponsors ni entradas. Están en una situación dramática, hemos enviado una nota a la Agencia Córdoba Deportes, la situación es grave".

Después añadió: "Los clubes chicos estamos acostumbrados a vivir en la pobreza. Vos no podes gastar más de lo que tenés y hay muchos que lo hacen", comentó en el programa "Futbolémicos" en Radio Impacto.

"Me costó mucho haber actuado siempre frontalmente y eso me limitó en muchos aspectos de la política, pero no me pesa la consciencia de lo que hice", resaltó a modo personal.

Sobre los clubes afistas, tuvo también una visión: "Los clubes chicos no van a tener muchos inconvenientes, empleados no tienen mucho, el problema grande lo van a tener los clubes grandes, ¿Cómo van a hacer Belgrano e Instituto? Los de primera de AFA no van a tener muchos problemas porque cuando vuelvan a jugar van a tener el pago de la televisión".

Dentro del contexto general, criticó a Pérez y a la Superliga: "Para mí fue un desastre Armando Pérez en AFA, tendría que haber buscado sumar gente. Ellos armaron la Superliga para reducir la cantidad de clubes y repartirse la planta entre menos clubes. Vienen los porteños y que el resto se muera, así en todo orden de la vida, esto de la liga profesional es un nuevo verso".

"Vienen los porteños y que el resto se muera, así en todo orden de la vida, esto de la Liga Profesional es un nuevo verso", sentenció. A su vez, añadió que "Hay muchos que llegan a Buenos Aires y se creen más porteños que los propios porteños".

A su vez, ponderó el laburo de Claudio Tapia al frente de AFA en estos tres años de gestión y remarcó que "se extraña" el aporte y legado de Julio Grondona. "Tapia es demasiado lo que ha hecho con una AFA fundida, ha manejado la economía como nadie. Me da vergüenza ajena hablar de ascensos y descensos, los clubes nuestros no van a poder. La voz de Grondona era escuchada en todas partes, el "Chiqui" levantó la voz y lo suspendieron".

Sobre la misma temático, siguió refrendando la labor de Grondona. "Tanto lo criticamos a Grondona y ahora lo pedimos a gritos, lo único que nos hacen es robar chicos. Antes con el sistema Grondona teníamos voz y voto, antes se podía elegir un presidente. Hoy al interior le sacaron todo".

