Belgrano: Olave blanqueó sus diferencias con el presidente Franceschi

El ex arquero dejó en claro que quedó distanciado del actual responsable del club. No quiere participar en ninguna lista en las elecciones venideras, ni con Artime ni Pérez.

Juan Carlos Olave, ex arquero de Belgrano e ídolo de la institución, dejó al descubierto algunos rencores o mejor dicho, frustraciones de su último paso por la institución de Alberdi como manager, y a la vez confirmó el distanciamiento que tuvo con el presidente Jorge Franceschi.

“Hasta el día de hoy sigo dolido. No puedo entender que hayamos fallado y quiero que Belgrano vuelva al lugar donde lo habíamos colocado. Pero a veces la vida te lleva por caminos para saber quién es amigo y quién no. Fue el caso con el presidente Jorge Franceschi”, destacó en el programa “La mesa del fútbol”, de radio Pulxo.

Vale aclarar que cuando Olave le puso fin a su carrera profesional fue tentado por Franceschi durante la campaña política para sumarse al proyecto como manager. Una vez consumado el descenso, tres años después, cuando el arquero puso su renuncia a consideración, nadie de la comisión salió a respaldarlo. Es decir, esperaba un gesto de Franceschi pero encontró indiferencia.

“Me siento en deuda con la gente de Belgrano y poder tener revancha en otro lugar. Yo en ese momento era un empleado de Belgrano y no me fue bien. Después de esa experiencia aprendí que hay que tener autonomía para poder tomar decisiones. Si regreso al club será como entrenador”, agregó el ahora DT de Las Palmas

Juan Carlos Olave: a veces la vida te lleva por caminos para saber quién es amigo y quién no. Fue el caso con el presidente Jorge franceschi — La Mesa del Fútbol (@mesadelfutbolok) April 1, 2020

Sobre las próximas elecciones, Olave manifestó no tener favoritismo por ningún candidato: ni Armando Pérez ni Luis Artime. “Si colaboró con algunos de ellos será como entrenador. Igual siempre voy a ayudar a Belgrano con Luifa Artime hablo casi todos los días y con Armando Pérez también hablé. Si colaboró con algunos de ellos será desde el lado ajeno de la política”, sentenció.

“Si el Luifa es presidente hay que ayudarlo y no tirarlo al fuego. Porque es ídolo del club”, añadió.

Para cerrar, lanzó una reflexión de aquel momento de Belgrano en instancias cruciales con el descenso. “En el fútbol pregona siempre el individualismo y el me salvó yo y no me importa el resto. Posiblemente haya gente que este defraudada conmigo. Igual todos hablan con el resultado puesto”.