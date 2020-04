Tres provincias impusieron el uso obligatorio de barbijo en la vía pública

A pesar de las recomendaciones en contrario tanto del Gobierno nacional como de la Organización Mundial de la Salud (OMS), las provincias de Catamarca, La Rioja y Jujuy impusieron la obligación a la población de utilizar barbijo como una de las estrategias para afrontar la pandemia del coronavirus Covid-19.

A las tres provincias se le sumó el municipio bonaerense de Zárate en la imposición de un elemento que para las autoridades nacionales y la mayoría de los especialistas, hasta el momento, sólo se recomienda para el personal de la salud y las personas infectadas.

La medida ya había sido tomada varios días atrás en Catamarca para cualquiera que circule para la vía pública, mientras que en La Rioja comenzó a regir este lunes y en Jujuy estará vigente desde el viernes próximo.

El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, justificó la medida en que "el uso del barbijo hace que la gente se lleve menos las manos a la cara, que hable menos, que reconozca una enfermedad".

En declaraciones al sitio del diario Ámbito Financiero, el gobernador admitió que la medida incluye "un poco de prevención" y "un poco de suerte", mientras que no se contempla multas por el no uso del implemento, aunque se mostró satisfecho por la respuesta de la población de la provincia que por el momento es una de las tres que no registra casos positivos.

Las autoridades de La Roja, donde se registraron ocho casos positivos, con dos decesos, decretaron que a partir de este lunes los pobladores deberán salir de sus casas con el rostro cubierto, sea con barbijos, pañuelos o cualquier tipo de implemento que cubra el rostro. "Lo dispuesto se enmarca como medida preventiva en el marco de la pandemia por el virus Covid-19, teniendo en cuenta el crecimiento exponencial de casos de los cuales 6 fueron confirmados en esta provincia lo que obliga a tomar los recaudos necesarios para evitar su propagación", menciona el decreto emitido por el gobernador Ricardo Quintela.

En tanto que el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, dispuso el uso obligatorio de barbijos a partir del próximo viernes "para evitar la transmisión del virus de personas asintomáticas", y fijó una multa de mil pesos para los que no cumplan la norma.

"No es algo que genere protección, esto tiene que seguir acompañado con las recomendaciones del lavado de manos y el distanciamiento", expresó el titular del Comité Operativo de Emergencia (COE) de la provincia norteña en el que se produjeron hasta este lunes cinco casos positivos de coronavirus, sin decesos.

Cabe destacar que el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, reiteró este lunes que solo se recomienda el uso de barbijos en la población general en caso de personas enfermas o que cuidan a un paciente en su casa. Tedros pidió que se priorice el acceso a barbijos en el caso de los profesionales sanitarios en primera línea contra el coronavirus.

Noticia relacionada: