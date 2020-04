Farré y su deseo de volver a Belgrano como dirigente

El experimentado volante Guillermo Farré, ídolo de Belgrano, hoy disputando sus últimos partidos como profesional en Mitre de Santiago del Estero, destacó la chance de volver a Belgrano pero sin sumarse a ninguna lista oficial en las próximas elecciones. Sin embargo, no ocultó su ilusión de poder pertenecer a la estructura y la planta de trabajo del club en un futuro.

"Me encantaría, me gustaría ser parte de la estructura de trabajo, más allá de quiénes sean los dirigentes en ese momento, obvio que primero me sentaría hablar para ver qué propuestas ellos tienen, me gustaría potenciar al club y poner mi granito de arena en lo que el club requiera", comentó en Pasión por el Fútbol, de radio en FM Libre.

Vale aclarar que el ex presidente de Belgrano, Armando Pérez, quien aspira a regresar al poder en las próximas elecciones, ya hizo manifiesta la intención de sumar a Farré en el área deportiva si su lista es elegida por los socios. No obstante, el volante autor del gol a River en la Promoción del 2011, destacó que le gustaría "una unidad" con Artime pero de todas formas, respetará la voluntad del socio. Y claro está, con Pérez fue donde fue proclamado capitán y referente, y algo de lealtad le debe al empresario de los cosméticos.

"Al hincha le agradezco el respeto y el cariño que me tienen, también les digo que Belgrano es grande gracias a su gente. Es entendible lo del hincha en este momento complicado en la Primera Nacional, pero hay que ser realistas que esta categoría es muy complicada y además todos le quieren ganar a Belgrano", agregó.