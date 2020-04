El complicado entrenamiento de Florencia Perotti

La nadadora cordobesa Florencia Perotti se encuentra viviendo y entrenando en el club Pinheiros de San Pablo, Brasil. Su mente estaba puesta en la clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio, pero todo se vio alterado. Es que el Sudamericano de natación que se iba a realizar en Buenos Aires y el tradicional torneo nacional Maria Lenk, de Brasil, fueron postergados.

Aún así la cordobesa, que fue medallista panamericana en Lima 2019, corre el plano deportivo y se centra en lo humano. En una charla entre la atleta y la Agencia Córdoba Deportes en un Liveinstaram, Perotti contó que espera que de esta situación saquemos algo positivo, “que seamos mejores con el otro, con la naturaleza. Que nos enseñe un poco sobre ser mejores seres humanos”.

Además, narró: "Al principio tuve bastante miedo, después me di cuenta que tenía que tomármelo más tranquila. Que se yo, me sentía mal, tosía y me quedaba preocupada. Pero después intenté mejorar esa situación porque sino me volvía loca. Al principio, creo que como todos, no tomamos dimensión de lo que estaba pasando. Como no estaban en Brasil ni Argentina parecía que no iba a llegar. Pero cuando se confirmó el primer caso en Argentina me dio miedo, no por mí sino por mi familia".

Y explicó: "En cuanto a mi deporte, la natación, obviamente todos los clubes están cerrados totalmente. Primero fueron cerrando algunos (acá nadie quería cerrar) y nos obligaron a quedarnos en casa. Como tengo más tiempo libre aprovecho para hacer videollamadas con mi familia, me pongo al día con amigos y compañeros. Eso también me ayuda a mantenerme con la cabeza despejada".

Sobre el entrenamiento, contó: "Entrenamientos…cada uno hace lo que puede en casa con lo que tienen para mantenerse en estado. Vivo con otras dos chicas, una de ellas se volvió a su casa así que comparto con una sola de ellas. Nosotros en una habitación es más difícil. Por ejemplo yo no tengo pileta, entonces como que puedo mantener el físico pero es difícil no perder esa sensibilidad con el agua y ese contacto que para nosotros hace diferencia a la hora que nos toque volver".