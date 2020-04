Dybala y Oriana volvieron a dar positivo en tests de coronavirus

El volante de la Juventus de Italia Paulo Dybala, y su novia Oriana Sabatini volvieron a dar este jueves resultados positivos en sendos tests de coronavirus. Es el segundo del futbolista y el tercero de la joven, sobrina de la tenista Gabriela Sabatini, que 72 horas atrás había registrado un segundo negativo.

"El pasado 21 de marzo nos hicimos el test con mi novio y dio positivo. Pasaron varios días y hace tres me hicieron otro que dio negativo, pero hoy el tercero fue positivo. Sigo teniendo coronavirus. No sé bien cómo funciona y tampoco por qué dio negativo y después positivo", explicó Sabatini en su cuenta de Instagram.

"Todo esto comprueba lo poco que sabemos del coronavirus. Nosotros creíamos que quizá nos habíamos contagiado por el contacto de mi novio con uno de sus compañeros que dio positivo (Daniele Rugani), pero en principio eso sería erróneo, porque ya pasaron los 15 días en que contrajimos el virus. A lo mejor con dos semanas no basta", expresó.

En su red social Sabatini, que el próximo 19 de abril cumplirá 24 años, se excusó de no querer "desinformar a la gente”. “Lo que pasa es que esto te deja en el limbo de no saber absolutamente nada del virus que está dando vueltas en el mundo. Algunos me preguntaron qué hacer, porque tienen amigos que viajaron al exterior, y lo único que les puedo decir es que se queden en sus casas como mínimo por 15 días", concluyó.

Hace unos días la mamá y el hermano de Dybala, que habían regresado de Europa tras haber visitado al futbolista, fueron testeados por coronavirus, pero los estudios resultaron negativos.

Garay celebró el alta

Otro futbolista argentino que había dado positivo es Ezequiel Garay, actualmente en Valencia. Hace poco más de dos semanas el defensor había anunciado la noticia, convirtiéndose en el primer futbolista en contagiarse en covid-19.

Pero este miércoles Garay celebró en redes que la enfermedad ya quedó atrás, y aseguró que junto a su pareja "estamos siguiendo las indicaciones médicas: después de estar en aislamiento se debe continuar catorce días más en cuarentena, manteniendo la distancia y las mascarillas".

