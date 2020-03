Caruso Lombardi le contestó a Alberto Fernández en Twitter

El DT de Belgrano Ricardo Caruso Lombardi, sin filtro en cuarentena por su casa, continúa contestando a quienes lo cuestionaron, en este caso, hizo referencia a los dichos al presidente del país Alberto Fernández, hincha confeso de Argentinos Juniors, cuando el verborrágico entrenador lo dirigía en 2007.

Fernández había destacado que le gustaba su equipo cuando era conducido por Néstor Gorosito, aunque a ese plantel lo había armado Caruso Lombardi, quién se fue en seis fechas.

Sin pelos en la lengua, primero envió dos tweets, siempre con diplomacia, el ahora entrenador de Belgrano arrancó diciendo: "Alberto Fernández está mal informado sobre mí. Al equipo lo armé yo, con Peñalba, Battión, Alvaro Pereyra y Delorte. ¿Te acordás que decían "Argentinos juega con centritos a Delorte? A ese lo armé yo, y lo vi festejar a Alberto cuando nos salvamos del descenso, con las armas que tenía a mano".

"Alberto denigró mi trabajo"-agregó- "¿Quién me va a contratar si el presidente sale diciendo eso? ¿Porque no dice todo lo bueno que hice en el fútbol? Yo me fui de ese equipo que tanto destaca porque me peleo con el presidente de Argentinos porque supuestamente yo les llevaba jugadores que no conocía nadie".

"Yo no voté a Alberto Fernández pero está haciendo un trabajo impecable", agregó después. "Todos los equipos que armé de cero son muy complicados para el rival y eso debería destacarme. Le contesté por eso, no me sentí valorado", cerró diciendo, aunque con algo de humor: "Como estoy en cuarentena tengo tiempo para atender a todos los que hablan mal de mí", en alusión también al ex defensor Ariel Garcé, quien cuestionó su persona y métodos de entrenamiento.

Asimismo, también tuvo declaraciones para el momento de Belgrano: "Belgrano era un quilombo y conmigo resurgió, porque llamaron a un técnico. Mi Belgrano no es un equipo defensivo, no armo equipos para que la gente no vaya a la cancha. Los equipos de Caruso no son fáciles".

Después prosiguió: "A los jugadores los tuve que cagar a pedos porque no entrenaban en la casa. Soy un eterno luchador y Belgrano tiene que ser así. Estoy preocupado si la Primera Nacional se termina antes, pero vida hay una sola".