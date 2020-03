Caruso Lombardi le contestó a Garcé con dureza

El DT de Belgrano Ricardo Caruso Lombardi acusó recibo de las agraviantes y las frases con desdeño que empleó contra su persona el ex defensor de River y Selección Argentina, Ariel Garcé y contragolpeó como estrategia de ataque.

Garcé, quien fue dirigido por el verborrágico entrenador en Argentinos Juniors, había comentado en una entrevista que Caruso Lombardi fue "el peor DT que tuvo", "que le hace mal al fútbol", que "era tribunero" y que alentaba a "hacer tiempo y ser tribunero".

El ahora entrenador de Belgrano fue categórico con sus contestaciones sobre esa referencia que hizo Garcé, insinuando que en un partido contra Independiente "fue a menos". "Vamos a suponer que crea eso. ¿Se acuerda 10 años después? Dice que me vino a buscar para agarrarme del cogote. Nunca pasó. Me extrañó muchísimo lo que declaró. A mí me dijeron muchas cosas malas de él. Por ejemplo, por qué lo echaron de River. Cuando lo dirigí en Argentinos, a mí me recomendaron que no lo pusiera en un partido con Independiente. "No lo pongas porque te va a hacer un penal", me dijeron. Faltaban 10 minutos y bajó a uno con la cadera. Está el video. Fue bastante doloroso lo que me dijeron de él. Yo no me como una".

Asimismo, continuó con las críticas hacia su persona: "Lo de Garcé es típico de los jugadores que se la creen y cuando se retiran, nadie más los nombra. A mí nunca me preguntaron de droga, ni de homosexualidad ni de ir para atrás. ¿Por qué se lo preguntan a él? Pensá lo que vos quieras".

Muy fuerte y sin sutilezas la contestación de Caruso Lombardi ¿Continuará?