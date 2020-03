Tres libros álbum para atravesar y entender la distancia

Especial para La Nueva Mañana

A través

Lo interesante de los libros álbum es la capacidad para “decir” que tienen las imágenes solo mostrando una secuencia de eventos ilustrados en sus páginas. No se necesita una exuberancia de elementos para narrar una historia. A veces solo es necesario unos pocos elementos. El texto incluso puede ser de carácter orientativo y en la conjunción con las ilustraciones se puede obtener una historia muy convincente. Claro que lograrlo no es tarea sencilla y se requiere mucha habilidad para crear una obra que logre en el lector una respuesta emocional contundente.

En el caso de “A través” la historia que se desarrolla es la de un hombre común (o no tan común ya que se trata de un astronauta), de cómo transcurre su vida. El autor, Tom Haugomat, optó por construir la doble página con dos puntos de vista distintos: Por un lado el del lector que mira una escena de la vida del personaje en cuestión y; por otro lado, en la página opuesta, vemos aquello que el protagonista está mirando poniendo el foco en el marco a través del cual mira. En esa conjunción el horizonte de lo que es visible se amplía y se completa el sentido de la historia. El acto de mirar no solo es cuestión de ver y nada más. El foco está puesto en algo específico que arroja pistas sobre qué es lo que acontece y por lo tanto lo que lo atraviesa en el devenir de acontecimientos. El efecto es formidable.

El texto que aparece en cada página también cumple una función muy específica y es orientativo: indica tiempo y espacio transcurrido. No es un dato menor. El autor podría haber optado por una función del texto menos informativa, pero al hacerlo de este modo deja la interpretación librada al lector para que pueda encadenar las escenas y centrar la atención en la mirada del protagonista cruzada por su propia mirada.







A través

Tom Haugomat

Traducción de Clara Huffmann

Colección Pípala, Adriana Hidalgo

25 x 15 cm, 180 páginas

ISBN: 9789874159724

Juan Timonel

En el libro “Juan Timonel” hay dos pequeños personajes: Juan y Tim. Viajan en un mundo de ensueños. Selvas y bosques atiborrados de vegetación los rodean con trazos verdes translúcidos. También atraviesan mares y cielos manchados de azules para seguir viajando en un paisaje soñado.

Los animales ofrecen una grata compañía a pesar de su aparente ferocidad. No importa si son cocodrilos, ballenas o pulpos gigantescos, siempre son una invitación para jugar y pasear sobre el lomo de alguno de ellos. La aventura está plasmada en cada página que se pasa, en cada momento que recorremos con la mirada.

Entre tanto periplo Juan duda y trata de ser prudente. Tim se anima y lo anima a todo. Juan piensa y conoce. Tim lleva a cabo cualquier idea que permita jugar aún más. Entre los dos hacen un buen dúo, se complementan como las dos caras de una moneda y no dejan de recorrer este mundo fascinante juntos. Quién pudiera acompañarlos en semejante travesía, de esas que de algún modo todos hicimos en la niñez, atravesando peligros sin medir los riesgos, o tal vez con un poco de temor, pero arrojándonos al fin y al cabo al corazón mismo de la aventura en selvas imaginarias, bosques de ensueño y mares armados en nuestra más rica imaginación. Solo hay que decidirse y tomar el timón con nuestras manos.







Juan Timonel

Madalena Moniz

Periplo

ISBN: 9789874975065

26 x 17 cm, 36 páginas

Distancia

La distancia no siempre se puede medir. No hay sistema métrico que alcance para dimensionar de qué maanera puede afectar a una persona. Conlleva un dolor o una nostalgia que solo puede ser medida desde ahí: a partir de la melancolía que sufre quien la padece. Entonces la distancia se hace larga, en realidad no importa de cuántos metros o kilómetros se trate.

Es por eso que es angustiante y se le teme en cuanto se presenta. Solo resta transitar la distancia para poder comprenderla hasta que en algún momento pueda tener otro sentido.

En el libro álbum de Emilia Arce y Gabriela Zanandrea la distancia se expresa desde imágenes que la evocan. Al pasar las hojas descubrimos que nos resulta familiar. Es un lugar ya habitado por todos en algún momento de nuestras vidas. Las pinceladas ocres construyen ese sentimiento de soledad y melancolía. La imagen muda de una lata con un hilo roto abandonada en la arena dice suficiente sobre la ausencia y la quietud de alguien que antes estaba en el otro extremo.

La experiencia de lectura de “Distancia” rodea al lector y lo mete de lleno en su paisaje de arena. Se puede sentir el viento rozando la piel y el sonido de las olas anunciando que la distancia no siempre es tan lejana como parece.







Distancia

Emilia Arce

Gabriela Zanandrea

Colección Allá Ellas

Ediciones Laralazul

20 x 22 cm, 36 páginas

ISBN: 9789874724908

