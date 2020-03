Caruso Lombardi asegura que AFA "quiere ascender a San Martín y a Atlanta"

El DT de Belgrano Ricardo Caruso Lombardi dejó entrever que desde AFA están buscando mecanismos para favorecer y dar por decreto los ascensos d los pnteros, finalizar la Primera Nacional y dar lugar al proyecto del próximo torneo. Estas acciones indefectiblemente perjudicarían a Belgrano que pugna por un lugar en el reducido pero sobre todo con Estudiantes de Río Cuarto, que marcha segundo.

"Para mi están viendo quien asciende, están tratando de ascender a San Martín de Tucumán, y a Atlanta, porque son los primeros, y después congelar el torneo. No olvidar que Atlanta tiene un partido menos. Los ascensos no se van a suspender. Todo es muy raro. Ojo, esto no es un invento mío, se viene diciendo hace un tiempo", disparó Caruso en el programa Futbolémicos, de Radio Impacto. Todo esto en marcha de la cuarentena y el coronavirus que tienen en vilo al fútbol argentino.

A su vez, parece tener información el DT de Belgrano de cómo quedaría el mapa en Primera División ya con la salida cristalizada de la Superliga. "Se van a eliminar los descensos, parece. Si suben 2 equipos del ascenso, a Primera División le van a quedar 26 equipos, para terminar de hacer un campeonato de 50 fechas. Eso toma forma".

Para cerrar quiso esclarecer sobre la principal categoría de ascenso, donde reside el equipo que dirige: "En la Primera Nacional puede haber un ascenso en diciembre, a lo mejor se hace un torneo corto y el primero asciende".