Dos jóvenes de Calamuchita están varados en Miami y no pueden regresar

Para María Victoria Nouzeret, de Los Reartes, y su novio Juan Bautista Vismara, de Santa Rosa de Calamuchita, era el viaje soñado. Miami en verano, con sus playas paradisíacas y ese mar verdoso que es deseado por turistas de todo el mundo. Pero las que a priori eran las vacaciones inolvidables se convirtieron en una pesadilla: por las cancelaciones de vuelos de la empresa Latam, permanecen varados en Estados Unidos y por el momento no tienen cómo regresar.

“Nosotros teníamos la vuelta de Miami a Córdoba, con escala en Chile, para el 26 de marzo –señaló Juan Bautista al medio calamuchitense Caminante Digital-. El 13 se declara la pandemia y nos acercamos al aeropuerto para volver antes, por si se cerraban las fronteras. Así fue que nos cobraron 418 dólares para adelantar el vuelo para el 19 de marzo”.

Pero ese día las cosas no sucederían como estaba previsto. “El 19 nos acercamos al aeropuerto con las valijas y todo, para poder viajar, y nos dicen que el vuelo había sido cancelado. Nos dijeron que nos pasaban el vuelo para el 22; entonces quise recuperar esa diferencia de 418 dólares y me dijeron que se reclamaba vía web. No me han contestado aún”, completó.

La odisea no culminaría el domingo 22, porque ese día la pareja calamuchitense se acercó nuevamente al aeropuerto para concretar el regreso “y nos vuelven a decir que el vuelo fue cancelado”.

“Estamos con mi novia varados, tenemos donde quedarnos pero por poco tiempo más y comemos lo que podemos, no tenemos mucho dinero. Ahora nos reprogramaron para el 3 de abril, tenemos que aguantar a esa fecha” culminó el joven, que ansía regresar a su hogar.

Vismara comentó que no dieron resultado las gestiones ante el consulado argentino –“nos dijeron que es un tema a solucionar por la empresa”- y que Aerolíneas Argentinas no les acepta el pasaje de Latam. “Aerolíneas nos dice que no puede aceptar un vuelo de Latam y que tenemos que sacar un pasaje; se nos hace imposible, sale unos 120 mil pesos”, culminó.