Coronavirus: el Gobierno estima que a fines de abril habrá 250 mil infectados

El ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, dijo este viernes que espera el pico de infectados de coronavirus para fines de abril o principios de mayo y señaló que una proyección matemática indica que podrían ser 250.000 los casos registrados este año.

"¿Es cierto que el escenario optimista son 250.000 infectados?", se le consultó al ministro en una entrevista en radial y el funcionario respondió: "Son modelos de simulación. Es un modelo matemático que venimos haciendo. Hasta ahí aguanta bien el sistema de salud".

González García explicó que muchos de los que tienen el virus ni siquiera se dan cuenta. Y de los que sí se dan cuenta y se les comprueba la enfermedad, el 80% no necesita internación y puede sobrellevar la situación de forma en aislamiento total en su domicilio.

"De los que sí necesitan internación, solo el 5% puede tener una patología grave y de ese porcentaje, solo algunos, muy pocos, tienen consecuencias fatales", dijo el ministro de Salud en declaraciones radiales.

En ese sentido, que el problema surge si aparecen muchos casos todos juntos por lo que lo dramático no es tanto la gravedad de la enfermedad sino la forma en que puede hacer colapsar al sistema de salud, porque además ahí las consecuencias se agudizan.

González García dijo que las sociedades científicas estiman que a mediados de abril en adelante puede darse el pico: "Yo creo que a principios de mayo. Pero lo que hay que estar bien preparado para cuando venga, cuando más tarde mejor y sobre todo si es más amesetado".

El funcionario insistió con que no hay mejor indicación que el aislamiento social para contener la propagación del virus y reducir al mínimo la cantidad de contagiados, por lo que solicitó a la ciudadanía que cumplan con lo establecido por el Gobierno.

También indicó que están viniendo muchos argentinos de afuera por lo que más allá de los controles del Estado, evitar una epidemia generalizada también depende de la responsabilidad de ellos, que cumplan estrictamente el aislamiento.

"El aislamiento es la única vacuna"

En otra entrevista con Mitre, el Ministro aseguró que “algunos” de los nuevos casos “ya no son importados” y completó: “Empiezan a ser primero y segundo círculo de contacto. Estamos ya inminentemente en la posibilidad de una circulación social”.

En tal sentido, González García manifestó que “lo que uno trata en esto es que suceda lentamente y paulatinamente. Lo que estamos diciendo desde el principio toda la estrategia es amesetar la curva, intentando aprender mucho de lo que pasó en el mundo”.

Consultado sobre en qué momento está la Argentina, el ministro aseguró que “estamos en un punto de meseta subiendo lentamente”. “En la medida que hagamos lo que el gobierno dispuso, eso depende de cada uno de nosotros individual y tratar de ayudar colectivamente a que se cumpla, los resultados los vamos a tener dentro de dos semanas”, analizó Ginés González García y agregó: “Si logramos frenar la circulación amesetamos el impacto y permitimos que la respuesta del servicio de salud sea eficiente lo cual disminuye el riesgo”.

“Hay un tema que me gustaría aclarar, la enfermedad es masiva, tiene una gran diseminación, pero no es una enfermedad grave. De los que tienen síntomas el 80% tiene en formas leves absolutas, no tiene necesidad de internación, se la aísla para que no siga propagando. Y del 20% que necesita internación sólo un 5% hace forma grave y de los que hacen forma grave que lo llevan a una consecuencia fatal son del 2% o el 1%”, llevó tranquilidad a la población el referente de la cartera de la Salud.

Además, agregó que “no hay ninguna vacuna, la única vacuna es el aislamiento. No va a haber vacuna disponible hasta dentro de seis u ocho meses”, aseguró el ministro.

En otro pasaje de la entrevista con el equipo de Cada Mañana, González García reveló las acciones que se están llevando adelante para evitar un colapso del sistema de salud: “Con el Ministerio de Desarrollo Productivo hablamos con el fabricante de respiradores e hicimos una resolución para que toda la compra la haga el Estado. Estamos haciendo nuevos hospitales, haciendo que funcionen viejos hospitales que hace mucho que están cerrados”.

Por último, el ministro se refirió a la campaña de vacunación antigripal: “La comenzamos a distribuir este jueves veinte días antes de lo que estuvo el año pasado. Compramos un millón y medio más de vacunas que el año pasado. Se distribuyó primero al PAMI, a las provincias del sur que van a tener primero el frío. Cada distrito lo organiza. PAMI lo organiza con gran parte de las farmacias del país”.

