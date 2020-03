Poesía, terror y filosofía, tres libros imperdibles

Fotómetros / Lichtmeters

por Mauricio Micheloud

La vida está compuesta de instantes. La duración es variable y no se mide con tiempo real sino a través de la sensación que nos deja. Pero hay modos de atrapar esos instantes para poder leerlos como atravesados por un haz de luz tenue. Ruth Lasters encapsula momentos con palabras del mismo modo en que podemos verbalizar el proceso de analizar una imagen fotográfica. Así al menos es en “Fotómetros”, el primer libro de esta autora belga que es traducido al castellano por Micaela van Muylem para la editorial cordobesa Viento de Fondo. Buen hallazgo para conocer voces nuevas que no siempre llegan a estos lares.







El diseño del libro es minimalista y monocromo. Un tono fucsia se extiende desde la tapa invadiendo hasta la tipografía. Pero la lectura no se ve afectada, se enfatiza. En cada doble página está plasmado el poema en lengua flamenca y en lengua castellana con una sola palabra por título. La estructura propone saltos de espacio que imponen pausas en la lectura. La fluidez se corta y obliga a una lectura interrumpida que trae otra lectura diferente de la que podría ser si se lee de corrido. A veces es mejor ejemplificar, como en el caso del poema “Maíz”: “A veces adiestro mis desencantos como torpes, empapados / perros. Si puedo, en un alto / maizal, las hojas crujen como si / mis decepciones salieran corriendo delante, fieles / (¡buscá!), casi corpóreas (¡soltá!¡abajo!) / innegables. Y el respingo de los tallos luego como si / allí a mi lado estuviera, libre de mí, / desdoblada (acaso con el semblante todo golpeado, o / apenas definido) pudiendo por fin saludarla y seducir / con un tête à tête (vaya eligiendo usted el vino): / mi experiencia.”



Fotómetros / Lichtmeters

Ruth Lasters

Traducción Micaela van Muylem

Viento de Fondo

14 x 20 cm, 98 páginas

ISBN: 9789874904289

13 casas para morir

por Mauricio Micheloud

Aquellos mundos cotidianos que habitamos y nos habitan, aquellos en los que simplemente alguien se propone dibujar, ir a la escuela o escribir un diario, pueden convertirse en una escena de pesadilla. Acciones que tienen todo de ordinario van progresivamente mostrando su lado oscuro para llegar a un desenlace macabro. Eso hace Virginia Ventura en su nuevo libro “13 casas para morir”: ubicar a su protagonista, una mujer (solo en el último cuento el protagonista es masculino) que transita su vida entre avatares diarios como cualquier persona, y luego, en el transcurso de su historia, crear una sucesión de situaciones que va transformando lo habitual en una vivencia aterradora.







Las protagonistas de los cuentos pueden convertirse en monstruos, criaturas espeluznantes sedientas de sangre o pueden ser mujeres que encuentren su fin en algún otro ser que se arrastra entre las sombras. El monstruo es la personificación del miedo o algunas de las formas del odio. Pero también Virginia desarrolla sus personajes con alguna psicosis que las lleva a perpetrar el más oscuro de los finales para un otro que la oprime o se vuelve un obstáculo. La muerte aquí es liberadora. Lo que ata, lo que amenaza, es eliminado para que la protagonista pueda renacer de otra forma y pueda avanzar hacia una nueva etapa.

“Doce son la casas de mi metamorfosis oscura” dice Virginia Ventura en el prefacio. El último es un cuento que agrega para romper la docena. Cada uno de estos cuentos se vuelven un trabajo de introspección y por lo tanto una obra muy personal. De igual m anera se percibe su compromiso en las excelentes ilustraciones del libro que consta de collages fotográficos que la tienen como modelo para terminar de cerrar una obra en la que nada está puesto al azar.

13 casas para morir

Virginia Ventura

Apócrifa Editorial, 2019

22 x 14 cm, 92 páginas

ISBN: 9789874620767

Selva artificial

por Barbi Couto

“Selva artificial. La vida entre las máquinas” es un libro de Darío Sandrone, que recopila una serie de artículos, micro-ensayos, crónicas, que fueron publicados en diversos medios de Córdoba entre 2015 y 2018. Los textos, breves y atrapantes, recorren historia y presente de diferentes máquinas y artefactos que rodean a la humanidad. En el compilado no falta nada: desde la bombilla de luz que lleva prendida casi 120 años en un cuartel de bomberos de California y nos permite pensar sobre la obsolescencia programada. Pasando por cómo el valor simbólico y no el técnico permitió que los relojes pulsera dejaran de ser solo para mujeres y la moda los adoptara también para caballeros recién cuando los comenzaron a usar los pilotos de avión y los héroes de guerra. O conventilleo a gran escala por la autoría de conocidos inventos o por la falta de información en muchos otros, donde muchos creadores murieron olvidados por la Historia reduciendo la creatividad humana al plano de las patentes. Hallazgos de trozos de historias geniales como la de un fonoautograma grabado en 1860, cuya grabación no fue hecha para ser escuchada y recién se reprodujo por primera vez en 2008, y dejó apreciar la melodía de una desconocida en lo que quizás sea la primer canción grabada de la historia. Hasta temas actuales como el voto electrónico, los drones, el Big Data, el uso que hacemos de la tecnología, sus funciones, pero sobre todo el vínculo que creamos con ella.







El autor, quien es doctor en Filosofía y docente de la UNC, plantea un escenario de interrogación constante donde el lector no puede más que reflexionar sobre la técnica, la cultura y la política; el propio vínculo con las máquinas y artefactos de su cotidianeidad y su propio rol en la historia: un nudo en la red sociotécnica de la que formamos parte en tanto humanidad.



Selva artificial. La vida entre las máquinas

Darío Sandrone

Editorial de la UNC, 2019

21 x 15 cm; 292 páginas;

tapa blanda

ISBN 978-987-707-097-2