Mundo Boca: Alfaro dijo que Tevez lo "desilusionó"

Carlitos había dicho que el DT le faltó el respeto al no ponerlo ante River. Y el entrenador le respondió al capitán del "Xeneize".

Boca siempre da de qué hablar. Esta vez fue el director técnico Gustavo Alfaro que le respondió al capitán del club.

El ex DT del "Xeneize" aseguró que el delantero Carlos Tevez lo "desilusionó" debido a que fue el futbolista que más respetó en su estadía como técnico de Boca y contó que, si bien le dijo que era "el último ídolo en actividad" le aclaró que "no le podía garantizar la titularidad".

El jugador había dicho en diciembre pasado "Alfaro me faltó el respeto al no ponerme ante River" y Alfaro salió a responderle: "Me desilusionó, porque fue el jugador al que más respeté".

"Le dije que era el último ídolo en actividad y que en este tiempo de reconstrucción era muy importante, pero que no le podía garantizar la titularidad", expresó el DT en diálogo con TyC Sports.

Al ser consultado acerca del enojo de Tevez por su ausencia en el Superclásico, Alfaro dijo:"Él sabía que iba a ser suplente. Tengo los videos del entrenamiento previo y se ven los equipos. Para mí, faltar el respeto es otra cosa. Es hacer pública una charla que tuvimos en confianza".