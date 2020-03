Los universitarios también vuelven a clases el 1 de abril

La crisis por el Covid-19 pegó de lleno en las universidades con asiento en Córdoba, que postergaron sus clases hasta el 31 de marzo inclusive y anunciaron el regreso a las aulas el 1 de abril próximo. La decisión de ambas casas de altos estudios está en línea con la del Gobierno nacional de suspender las clases para los niveles inicial, primario y secundario, por las próximas dos semanas.

En este lapso, informaron desde la UNC, “las facultades podrán preparar los sistemas y coordinar con docentes y estudiantes la migración de las actividades áulicas al ámbito virtual, mientras dure la emergencia sanitaria provocada por el coronavirus (Covid-19)”. También se dispuso suspender todo tipo de funcionamiento de extensión universitaria, incluyendo las deportivas, en una resolución firmada por el rector Hugo Juri.

En otro artículo del documento se señala que “las demás actividades de la Universidad Nacional de Córdoba se desarrollarán con normalidad, siempre y cuando no medien recomendaciones sanitarias que impidan dicha normalidad, y no afectará la asistencia del personal docente y no docente”.

En la Universidad Provincial, en tanto, resolvieron “suspender las actividades de formación de pregrado, grado y postgrado presenciales y de extensión universitarias y educación superior, en todo el ámbito de la Universidad Provincial de Córdoba y sus Unidades Académicas a partir del día lunes 16 y hasta el 31 de Marzo de 2020, inclusive”.

A la vez, se resolvió “encomendar a las Áreas del Rectorado y Unidades Académicas, la definición de las condiciones de desarrollo curricular para el cumplimiento de los objetivos educativos de los respectivos planes de estudio, pudiendo contemplar adecuaciones didácticas, sistemas virtuales y otras modalidades pedagógicas y académicas de acuerdo a las características propias de los espacios curriculares, que serán comunicada en cada caso”.