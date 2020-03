Racing se perdió de ganar $2 millones por jugar a puertas cerradas

"En esta categoría nos mantenemos de recursos genuinos, no recibimos ningún aporte", sostuvo Pérez. - Foto: LNM.

El presidente de Racing de Nueva Italia Manuel Pérez se mostró contento con la victoria de su equipo ante Juniors en el arranque del Regional Amateur en la segunda fase, aunque lamentó el hecho de haber disputado el encuentro a puertas cerradas, por imposición del Consejo Federal ante los riesgos de coronavirus. Según manifestó, el perjuicio pudo ser cercano a los dos millones de pesos.

"Es insostenible seguir jugando así. Entre organización, árbitros, traslados y otros asuntos, la erogación fue de 500 mil pesos que van directo al déficit. Imaginábamos en condiciones normales cortar cerca de 8 mil entradas, con un ingreso de casi dos millones de pesos. En esta categoría eso representa un dineral y no lo hemos percibido", comentó a La Nueva Mañana.

"En esta categoría nos mantenemos de recursos genuinos, no recibimos ningún aporte ni estatal, ni de la televisión ni de ningún subsidio"-agregó- "Entonces cualquier ingreso es válido, pero de mantenerse esta medida, será perjudicial para la economía de todos los clubes, no solo de Racing. Nosotros estamos pagando deudas postconcursales y las obligaciones, estamos al día pero no se puede resistir mucho más así".

Vale aclarar que Racing solicitó la semana pasada la postergación del torneo hasta que haya alguna resolución con respecto al riesgo de contagio del coronavirus.