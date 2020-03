Frank Kudelka le contestó al presidente: "También soy persona"

El técnico de Newell's, ex Talleres, se refirió a la decisión de no suspender el fútbol. "No es justo que tenga que entretener a la gente", sostuvo.

El ex DT de Talleres molesto dijo: "Yo también me puedo contagiar". - Foto/Archivo.

El técnico cordobés Frank Darío Kudelka se expresó sobre la situación social que atraviesa la comunidad del fútbol en medio del brote del nuevo Coronavirus. Y fue contundente.

"Esto es atípico y más atípico es lo que nos quieren hacer ahora", dijo el técnico de Newell's en referencia a la continuidad del fútbol como único espectáculo masivo sin suspender.

El presidente de la nación, Alberto Fernández, le pidió este domingo a los dueños de los derechos de la televisación del fútbol que los abran para el público en general.

"Son cosas que no me entran en la cabeza, me parece que tenemos que ponernos de acuerdo todos porque yo también soy gente, yo también me puedo contagiar o contagiar a otro", señaló.

El ex técnico de Talleres fue por más y habló en la misma sintonía que lo había hecho en la previa del partido: "No me siento cómodo teniendo que irme el fin de semana para que la gente a la que están cuidando como corresponde se entretenga".

Finalmente, concluyó: "No es justo que yo o los jugadores tengan que entretener a la gente, esa es mi opinión, pero a mí no me avala ningún reglamento, pero si nadie cuida mi salud me la cuido yo", dijo.