Ceibos batió a Selknam en Chile por segunda fecha de Súper Liga Americana

Ceibos batió a Selknam de Chile por 32-16 (13-13), en el único partido de la segunda fecha en la Super Liga Americana de Rugby, disputado en el Estadio Nacional de Santiago de Chile. El otro encuentro del programa entre Corinthians y Olimpia Lions , no se disputó en San Pablo, por pandemia CoronaVirus.

Selknam y Ceibos de Argentina dieron el máximo de sus pretensiones, pero cometiendo infracciones que se convirtieron en 20 penales sancionados por el árbitro uruguayo Francisco González . 11 en contra de Seklknam y 9 en contra de Ceibos, con tres tarjetas amarillas, 1 para Ceibos y 2 para Selknam.

En el primer partido del rugby profesional en Chile, el Estadio Nacional ‘’Julio Martínez Prádanos’’, tuvo numeroso público en la zona habilitada, el "sector marquesina", en el desafío que tuvo 2 tries para Selknam y 4 para Ceibos, que se catapultó al liderato absoluto con 10 puntos por 4 de Selknam.

Selknam con penal del medio scrum rosarino Patricio Baronio (7’), pasó adelante y Ceibos se fue en ventaja con try del wing porteño Facundo Cordero, convertido por el apertura rosarino Martín Elías (14’), y en final de etapa empató Selknam con try penal por manotazo de Cordero para cortar jugada de try local.



En el complemento Selknam con penal de Baronio (45’) puso el16-13 y luego Ceibos fue ganador, con tries del full back porteño Juan Bautista Daireaux (48’) , convertido por el apertura tucumano Tomás Albornóz , del doblete de Córdero (57’) y del wing porteñoTomás Cubillas , convertido por Albornóz (78’) .

En la segunda parte el hooker cordobés Leonel Oviedo, dio más dinámica al scrum y la maniobra ofensiva argentina, mientras se cayó el rendimiento físico chileno, sumado a las dos tarjetas amarillas que le cortaron continuidad a su maniobra ofensiva., respecto al triunfo de hace una semana sobre Peñarol en Montevideo.

Ahora hay espera por la continuidad del calendario, derivado de las disposiciones gubernamentales de los países miembros, por la pandemia COVID19 Coronavirus. En el rugby internacional, tanto Sanzaar con el Super Rugby como el Seis Naciones , y la Mayor Leqgue norteamericana, están suspendidos.

Selknam: 1- Iñaki Gurruchaga, 2- Tomás Dussaillant, y 3- Esteban Viale; 4- Clemente Saavedra, y 5- Mario Mayol; 6- Nicolás Garafulic, 7- Ignacio Silva (c), y 8- Bautista Stavile; 9- Patricio Baronio, 10- Ignacio Albornoz; 11- John Ika, 12- Latiume Fosita, 13- Domingo Saavedra, 14- Lucca Avelli; y 15- Francisco Urroz. También jugaron 16- Augusto Böhme, 17- Vesi Rarawa, 18- Matías Dittus, 19- Rodrigo Bruno, 20- Tomás Orchard, 21- Martín Sigren, 22- Beltran Vergara, 23- Matías Garafulic. Entrenador: Pablo Lemoine.

Ceibos: 1- Federico Wegrzyn, 2- José Luis González, y 3- Juan Pablo Zeiss, 4- Franco Molina, y 5- Rodrigo Fernández Criado, 6- Lautaro Bávaro, 7- Santiago Ruiz, y 8- Santiago Montagner, 9- Gonzalo García, y 10- Martín Elías, 11- Facundo Cordero, 12- Lucas Mensa (c), 13- Agustín Segura, 14- Tomás Cubilla, y 15- Juan Bautista Daireaux. También jugaron: 16- Leonel Oviedo, 17- Rodrigo Martínez, 18- Francisco Minervino, 19- Lucas Santa Cruz, 20- Jerónimo Ureta, 21- Ignacio Inchauspe, 22- Tomás Albornoz, 23- Juan Pablo Castro. Entrenador: Ignacio Fernández Lobbe

Sábado 14 de marzo en el Estadio Nacional de Santiago de Chile, Árbitro: Francisco González (Uruguay).