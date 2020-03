Emanuel "Bebelo" Reynoso: "Me hacía falta el gol"

El cordobés Emanuel Reynoso volvió a sonreír. Campeón con Boca, el martes marcó uno de los goles del triunfo del "Xeneize" por Copa Libertadores.

El volante, que no es titular por ahora para Russo, habló en conferencia de prensa y se refirió al último título conquistado: "No se si fue mano a mano con River, pero estoy feliz por haber salido campeón".

Sobre su presente, aseguró: "Los que nos toca quedar afuera nos entrenamos cien por ciento porque está la Libertadores y el nuevo campeonato, hay que estar entero. Hay que estar muy preparados".

"Hacer un gol el otro día (ante Independiente de Medellín) fue muy importante porque me hacia falta el gol. Por suerte el martes se dio. Estoy muy contento por el gol de tiro libre", declaró el "Bebelo".

El ex Talleres se refirió a la oportunidad de entrar desde el banco de suplentes y destacó: "Aprovecho cada oportunidad que me toque. Estoy contento por la pretemporada que hice. Son decisiones de Miguel que decide quién juega. Debo seguir trabajando para

"Cuando a uno le toca jugar partidos seguidos, agarra más confianza, se atreve mas a dar un pase gol o encarar. Estoy feliz de los minutos que me toca jugar, no me conforman, quiero ser titular y trabajo para eso", cerró.