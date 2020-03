En la provincia se entregaron el 92% de las Tarjetas Alimentar

Del total de 117.200 beneficiarios en Córdoba, solamente 9.300 no retiraron las tarjetas, por lo que el Ministerio de Desarrollo Social lanzó un plan de entrega.

El Ministerio de Desarrollo Social de Córdoba informó que el 92% de las Tarjetas Alimentar fueron entregadas en la provincia. Si se tiene en cuenta un padrón de 117.200 beneficiarios, restan por recoger el beneficio unas 9.300 personas.

El dato lo brindó en conferencia de prensa el titular de esa cartera, Juan Carlos Massei, que destacó a Córdoba como una de las provincias que están por encima de la media nacional en cuanto al plan impuesto por el Gobierno nacional.

"Empezamos el operativo el 26 de febrero y lo terminamos este 10 de marzo. El plan se desarrolló en todas las cabeceras de departamento y estar por encima de la media nacional es un elogio para todo el equipo que estuvo trabajando", agregó Massei.

Respecto al consumo con la tarjeta, desde el ministerio informaron que el 58% compró leche, carne, frutas y verduras, mientras que el 9,7% compró harinas sin azúcares.

"El ministro Daniel Arroyo y su equipo tuvieron la decisión de capacitar a los beneficiarios respecto a la nutrición. Cabe destacar que solamente el 0,9% compró gaseosas", dijo.

Consultado por La Nueva Mañana respecto a posibles episodios de venta de saldo o delitos de comerciantes, Massei sostuvo que no se registraron desde Defensa al Consumidor "grandes casos".

"Solo hubo casos al principio en Buenos Aires. Nosotros apelamos al control social, para que denuncien cuando los comercios quieren retener algún porcentaje", destacó.

Para el 8% restante que no retiró el plástico se prevé un programa de retiro en las sucursales del Banco Nación correspondientes a cada beneficiario. Es decir, si una persona debía retirar la tarjeta en Marcos Juárez, deberá dirigirse a la sede del BNA de esa ciudad.

Massei aclaró que quienes no retiren la tarjeta antes del tercer viernes de cada mes, no perderán la carga de la tarjeta, además de que se prevé un entrecruzamiento de datos con el Renaper y el Anses para que aquellos nuevos beneficiarios cuenten con la tarjeta Alimentar. "Quien no hizo el trámite en Anses y cree que puede tener la tarjeta, que vaya al Anses", agregó.

Aquí el detalle de las sucursales: