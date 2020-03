Coronavirus: los que vuelvan de países afectados harán cuarentena obligatoria

"Si no lo cumplen, estarán incurriendo en un delito" indicó el Presidente y aclaró que sino "se pone el riesgo la salud pública". El Estado prevé tomar otras medidas.

El presidente Alberto Fernández recordó que quienes regresen a Argentina de los países más afectados por el coronavirus "tienen la obligación de recluirse en soledad en su casa", y advirtió que "si no lo cumplen, estarán incurriendo en un delito, que es poner en riesgo la salud pública" por violar la cuarentena.

Fernández anunció, en declaraciones a radio Delta, que este miércoles se conocerán nuevas medidas para frenar el avance del coronavirus en el país, y también mencionó que en los próximos días se analizará "qué vamos a hacer con los espectáculos públicos, porque la posibilidad de difundir el virus existe", al tiempo que anunció que "evaluamos si suspendemos la entrada de personas desde Italia".

Durante la reunión interministerial que se realizó este martes, el jefe de Estado pidió "cambiar el tema de la cuarentena y eso se va a resolver hoy", según reveló en sus declaraciones, y aseveró que quienes vuelvan a la Argentina de países afectados "tiene la obligación de recluirse en soledad en su casa".

"No es voluntario, no es una recomendación. Deberá hacerlo con las consecuencias que eso supone, y si no la cumple, estará incurriendo en un delito, que es poner en riesgo la salud pública", aseveró el Presidente.

Fuente: Télam

