Sonia Torres sobre su nieto: "Hace 44 años que lo busco y todavía lo espero"

A poco de cumplirse 44 años del último Golpe de Estado, la Asociación de Amigos del Museo Ambato de la ciudad de La Falda homenajeó este sábado a la titular de Abuelas de Plaza de Mayo Córdoba, Sonia Torres, quien fue distinguida como "Madrina Honorífica" de la institución.

"Pude ver un cariño espontáneo en los rostros de las personas y eso me alegra el alma. Estoy muy agradecida, pero no quiero que me pongan en un podio: yo soy igual a las otras abuelas y madres que tanto han luchado, por eso recibo este homenaje en nombre de todas ellas", señaló Torres a La Estafeta Online.

En su discurso frente a las más de 60 personas que llegaron hasta el Ambato, Torres habló sobre la apropiación ilegal de su nieto durante la dictadura y contó: "Hace 44 años que lo busco y todavía lo espero. Sigo yendo a Abuelas todos los días porque siento que si él llega la única que lo voy a poder reconocer soy yo".

Luego, agregó: "A los 90 años los tiempos se van acortando, pero pienso llegar a los 100 así que lo voy a encontrar. Espero que se anime a ir la marcha de este año que seguramente será inmensa, repleta de niños y jóvenes como el año pasado".

La actividad contó con el acompañamiento de familiares de Jorge Narda -joven cordobés que continúa desaparecido desde el 3 de julio de 1976- representantes de la asamblea ambiental La Falda Despierta y la Fundación CeProFa, miembros de la Mesa de Derechos Humanos de las localidades de Cosquín y La Falda e integrantes de H.I.J.O.S Capilla del Monte. Entre ellos se encontraba Matías Darroux Mijalchuk, nieto recuperado número 130.

"Córdoba es una provincia difícil para trabajar la temática de Derechos Humanos. Por eso creo que en Punilla tenemos que construir una relación entre las organizaciones de base y el Estado que generen acciones articuladas y lugares de encuentro durante todo el año, que nos permitan conocernos entre los que vienen trabajando desde hace muchos años y los que recién nos estamos sumando", remarcó Darroux Mijalchuk.

Participaron también el director de Derechos Humanos de la Municipalidad de Córdoba, Emiliano Fessia; la directora del Museo de Antropología de la Universidad Nacional de Córdoba, Fabiola Heredia; la representante el área de Cultura del municipio de La Falda, Ana Elizondo y la concejala faldense de Unión por Córdoba Maia Martinich, mientras que la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia envió su adhesión.