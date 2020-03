Guardiola: "Si la gente no puede venir al estadio, no tiene sentido jugar"

A una semana para que el Real Madrid visite al Manchester City en Inglaterra por la Liga de Campeones de Europa, el técnico del elenco inglés Pep Guardiola se expresó con respecto a la opción de que se juegue a puerta cerrada debido al coronavirus.

"¿Tiene el fútbol sentido sin espectadores? Nosotros hacemos nuestro trabajo para ellos. Si la gente no puede venir al estadio, no tiene sentido jugar. Seguiremos lo que nos digan, pero no me gustaría jugar sin público ni en Champions [Real Madrid] ni en Premier", afirmó.