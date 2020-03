Con goleada a Olimpia Lions, Ceibos debutó en la Súper Liga Americana de Rugby

En un teatro de los sueños como fue el estadio del Tala Rugby Club en Villa Warcalde, y con 6,000 espectadores en sus tribunas, Ceibos la segunda franquicia profesional argentina después de Jaguares, debutó en la Superliga Americana de Rugby, goleando al Olimpia Lions de Paraguay por 48-8 (21-3).

Ceibos fue creciendo en dinámica, maniobra ofensiva y desplegando juego, frente a un rival que entró en una vorágine de indisciplina, cometiendo infracciones que le quitaron posibilidades ofensivas por lo que Ceibos marcó tries determinantes con Tomás Cubilla y Bautista Daireaux y una conversión de Martín Elías.

El penal de Olimpia lo convirtió Máximo Ledesma para un parcial de 21-3 y en el complemento, con cambios sustanciales Ceibos jugó a lo ancho de la cancha con el ball-carrier cordobés Conrado Roura, para aumentar el marcador dos penales de Martín Elías y Tomás



Y luego llegaron los tries de Leonel Oviedo, un try penal, otros de Albornoz e Inchauspe y conversiones del propio Albornoz, por lo que Ceibostuvo dominio territorial y de posesión frente a un Olimpia Lions que le costó hilvanar jugadas que llevaran la pretensión de concretar en el ingol argentino.

A Olimpia Lions entrenado por el rosarino Raúl Pérez, le falta el ensamble entre sus delanteros y un pivot que aproveche la dinámica de tres cuartos lanzados por el centro y caoiután tucunano Gabriel Ascárate. El único try lo consiguió en el segundo tiempo el wing porteño Manuel Montero.

Para el medio scrum tucumano Gonzalo García: "Nos vamos contentos en Ceibos, con la actitud del equipo, para seguir creciendo con un trabajo constante y sin pausas ‘’.



Ceibos: Juan Bautista Daireaux; Martín Cancelliere, Tomás Cubilla, Lucas Mensa (capitán) y Facundo Cordero; Martín Elías y Gonzalo García; Santiago Ruiz, Santiago Montagner y Lautaro Bávaro; Rodrigo Fernández Criado y Franco Molina; Juan Pablo Zeiss, José Luis González y Federico Wegrzyn. Entrenadores: Carlos Ignacio Fernández Lobbe, Julio César García, Diego Giannantonio y Diego Ternavasio. Cambios: ST, 55m, Tomás Albornoz por Elías; 61, Leonel Oviedo por González, Santiago Portillo por Fernández Criado y Conrado Roura por Bávaro; 62, Facundo Ferrario por Cancelliera; 63, Francisco Minervino por Zeiss; 65, Rodrigo Martínez por Wegrzyn e Ignacio Inchauspe por González; 76, Fernández Criado por Portillo.

Olimpia Lions: Grant Hermanus; Napolioni Nalaga, Santiago Resino, Gabriel Ascárate (capitán) y Manuel Montero; Máximo Ledesma y Facundo Munilla; Enzo Ocampo, Nicolás Proto y Muharua Katjijeko; Brandon Valentym y Federico Gutiérrez; Facundo Pomponio, Axel Zapata y Liam Hendricks. Entrenador: Raúl Pérez. Ingresaron: Juan Ávila, Facundo Maina, Enrique Quinteros, Mathew Matich, Ariel Núñez, Damian Stevens, Sebastián Urbieta y Renato Cardona. Primer tiempo : 13m, gol de Elías por try de Cubilla (C); 20, try de Daireaux (C); 26, 32 y 39, penales de Elías (C); 29, penal de Ledesma (OL). Amonestado: 32m, Proto (OL). Segundo tiempo: 55m, penal de Elías (C); 59, penal de Albornoz (C); 70 y 81, goles de Albronoz por tries de Oviedo e Inchauspe (C); 72, try de Montero (OL); 79, try penal (C). Amonestado: 52m, Pomponio (OL).

Árbitro: Felipe Balbontín (Chile). Cancha: Tala RC.

Próxima fecha: En su segundo partido en el torneo Ceibos enfrentará a Selknam (Chile) el próximo sábado 14 en Santiago de Chile. El otro partido lo jugarán Olimpia Lions-Corinthians (Brasil) el viernes 13.

La jornada comenzó el miércoles, con la victoria de Selknam ante Peñarol Rugby por 15-13 (9-10) en Montevideo. Las Posiciones: 1º) Ceibos, 5; 2º) Selknam, 4; 3º) Peñarol, 1; 4º) Corinthians y Olimpia, 0.