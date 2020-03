El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, confirmó este jueves que es inminente el traslado de presos de comisarías bonaerenses a containers.



Ante la consulta de Noticias Argentinas sobre el traslado de los presos en comisarías de la provincia a containers, Berni confirmó que será "en breve".



Esta semana, Berni en la localidad bonaerense de Laprida confirmó que no solo planteó la idea de los containers: "Los hice y en breve comenzamos a trasladar los presos".



Según distintos informes, se calcula que en la provincia de Buenos Aires hay algo más de 4 mil presos alojados en las diferentes comisarías.



El problema de semejante número, según le señalaron a NA desde el Ministerio de Seguridad bonaersense, es que la capacidad para albergar presos no llega a los 1700, es decir, hay más del doble detenidos en calabozos de la provincia de Buenos Aires.



"Están en comisarías en condiciones infrahumanas y por eso se tomó esta decisión", explicó Berni, quien adelantó que los primeros se ubicarán en La Matanza y luego en La Plata.



"La comisaría debe ser un lugar de planificación y de contacto con la comunidad y no un lugar donde haya que custodiar presos permanentemente", agregó el ex Secretario de Seguridad de la Nación.



En su momento, el ex ministro de Seguridad bonaerense Cristian Ritondo, con el aval de su par de Nación de este tiempo, Patricia Bullrich, y la ex gobernadora María Eugenia Vidal intentaron un plan similar pero no tuvieron respaldo como para hacerlo.



Ahora, el gobernador Axel Kicillof junto a Berni, pese a las críticas de organismos de derechos humanos y legisladores kirchneristas, llevarán adelante la medida de trasladar a los presos a los containers que no pudo el gobierno de Juntos por el Cambio.



Por ejemplo, el Comité Nacional de Prevención de la Tortura emitió un duro comunicado contra la idea de Berni y Kicillof sobre los presos bonaerenses.



"El Comité Nacional de Prevención de la Tortura expresa su preocupación ante la inminente inauguración de contenedores para la detención de personas en la Provincia de Buenos Aires anunciada por el Ministro de Seguridad (Berni), comienzan afirmando.



Según afirman en el comunicado, el CNPT comparte la idea de sacar a los presos de las comisarías pero "éste no puede cumplirse incurriendo en otras violaciones a los DDHH".