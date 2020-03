Las chicas de Universitario se preparan para "ser campeonas" de la Liga

El sábado 14 de marzo comenzará una nueva edición del torneo femenino de Primera División de la Liga cordobesa.

Y para el inicio del certamen, Universitario se preparó con un objetivo claro: ser campeonas. No tienen miedo de decirlo, lo afrontan como un desafío.

El plantel de la "U" femenino está conformado por entre 30 y 33 chicas y hasta la semana pasada hicieron una fuerte pretemporada. Esta semana bajaron un poco la cargas e iniciaron los entrenamientos normales, los días lunes, miércoles y jueves por la noche. Mañana jugarán un partido de práctica frente a la escuela de fútbol de Universitario, con varones de entre 17 y 20 años, y el sábado se medirán en un amistoso ante Unión Florida en barrio Jorge Newberry.

En ese marco, en LA NUEVA MAÑANA dialogamos con la capitana del plantel, Belén Rodríguez, que expone sin temor que el compromiso es ser campeonas de la Liga, en un año que puede ser muy especial para ella.

"A nosotras nos hace especial la perseverancia y la fuerza. Tenemos un muy lindo grupo, que siempre está unido buscando un mismo objetivo. Eso es muy bueno, somos muy respetuosas de nosotras, no faltamos a los los entrenamientos, nos apoyamos cuando somos titulares, suplentes o no estamos citadas. Todas sabemos de cada una, hacemos juntadas para integrarnos tanto a las viejas, que venimos hace años, como las nueva, y sobre todo queremos que todas crezcan, eso es lo más importante. No tenemos egoísmo", describe Rodríguez al plantel femenino de Primera división de Universitario.



- ¿Cómo es eso de las juntadas?

- Después de los amistosos nos juntamos a comer, o para los cumpleaños. Nos buscamos un tiempito para pasar el tiempo todas juntas todas. Hay chicas que después de los entrenamientos se tienen que ir rápido, por eso tratamos que sean los sábados que tenemos más tiempo. Son juntadas para charlar, en las juntadas siempre salen cosas buenas para seguir creciendo.

El técnico del plantel femenino de la "U" es Mariano Sosa, el preparador físico Emanuel Nanini y el entrenador de arqueras Emanuel Costa y como ayudantes de campo están Gonzalo Achaval y Andra Gómez. Pero, además, se sumó ahora un coaching. A propósito, Rodriguez resalta: "Se incorporó un coaching que nos ayuda un montón. Por eso, hemos metido todo al asador para lograr el objetivo".

- El torneo pasado estuvieron cerca de los puestos de arriba, ¿Entonces, cuál es el objetivo de este año?

- Estuvimos cerquita, perdimos puntos tontos por equivocaciones nuestras. Nuestro objetivo es salir campeonas. Es el ultimo año de las más grandes y queremos jugarnos la última bala.

- A propósito de poner todo para salir campeonas, ¿Cómo romper con el poderío de Belgrano, o el buen momento que pasan Talleres, Camioneros y Racing?

- Futbolísticamente estamos todas bien, tanto Belgrano, Talleres, Camioneros, Racing, nosotras. Solo que es más de la cabeza, es expresión de nuestra propia cabeza de por ahí no animarse a hacer algo, pero supongo que con el tiempo nos iremos sacando el miedo de enfrentar. Y más nosotras que estuvimos siempre ahí, yo creo que ellas también se preparan para enfrentarnos, porque somos un muy buen rival para medirse.

Belén empezó jugando en Almirante Brown de Malagueño cuando se inició el certamen femenino de la Liga cordobesa. Desde hace diez años está en Universitario y es la gran referente del plantel.

- ¿Son muchas las chicas que sería el ultimo año?

- Si marcamos la edad de '88 con cupo, hay chicas que se quedarían afuera y es lamentable. Somos dos las que estamos con cupo, y para el año que viene, si la bajan más, seremos varias, porque muchas somos clase '89. Me duele mucho por mis compañeros, yo por suerte entro en el cupo para poder cumplir el sueño de salir campeona con la "U", pero mis compañeras no y eso duele mucho.