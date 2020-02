El fútbol femenino reclama y la Liga cordobesa se niega a escuchar

Sentada frente a la Liga, que no quiere escuchar. - Foto: La Nueva Mañana.

La Liga cordobesa vuelve a ser noticia y lamentablemente por acciones que atrasan y quedan fuera de contexto. En este caso, debido a que pretende ponerle un límite de edad a las jugadoras que participan del fútbol femenino.

Y, encima, se niega a escuchar el reclamo de las futbolistas.

Ante esta situación un nutrido grupo de jugadoras se reunió frente a la sede de la casa madre del fútbol cordobés con la intención de entregar un documento donde hacen saber su disconformidad y proponen una mesa de diálogo. LA NUEVA MAÑANA accedió a este petitorio y el mismo busca consensos.

Sin embargo, las autoridades de la Liga cordobesa se negaron a recibir la nota. ¡Increíble!

Muchas chicas que participan del torneo que organiza la Liga cordobesa no asistieron a esta protesta pacífica por temor a las represalias que pueda dar la institución. Sin embargo, según pudo saber este medio es alto el porcentaje de jugadoras preocupadas y que analizan medidas de fuerza.

Otra preocupación grande que hay en las cientos de chicas que participan de este certamen, es que ante esta medida anacrónica y totalmente alejada de la realidad del fútbol femenino y del contexto mundial que vive esta disciplina, es que varios equipos ya están evaluando no presentarse a raíz de que son muchas las jugadoras que superan la edad límite que pretende imponer las autoridades de la Liga cordobesa.

No obstante, a pesar de las amenazas y los temores, el colectivo de mujeres futbolistas, encabezadas por Futbolistas Organizadas de Córdoba no se van a dar por vencidas y por esa razón coparon el frente de la sede.

En la liga cordobesa no quiere escuchar. Afirman que esta medida desde hace un tiempo se viene estudiando y que no han recibido ninguna queja de los clubes participantes. Además, exclamaron: "Es un torneo amateur, no es profesional".

Ellas, las chicas que saben de luchas, se encargarán de hacer visibles esta problemática. En las redes sociales ya iniciaron una campaña en la que se adhirieron (y seguirán adhiriendo) futbolistas que participan del medio local y también nacional. Atención que en las próximas horas puede haber figuras reconocidas que expongan esta lucha de las jugadoras cordobesas ante la ridícula medida de la Liga cordobesa.