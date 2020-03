Carranza se suma a Instituto por la lesión de Salort

En Instituto se producirá el retorno de un hijo pródigo del club, nacido en la cantera de La Agustina. Es que el arquero Jorge Carranza, de 38 años, se puso rápidamente de acuerdo con la dirigencia y se sumará en carácter de jugador libre tras la lesión del arquero Germán Salort.

Es que el diagnóstico de Salort es rotura de ligamentos cruzados de rodilla y como estará seis meses inactivo, el reglamento de la Primera Nacional habilitó a Instituto a un cupo más de refuerzo en un plazo de 10 días. Finalmente el "Loco" fue contactado y hubo arreglo. Rescindió en Boca Unidos y en las próximas horas firmará en Alta Córdoba.

"La dirigencia de Boca Unidos me entendió, yo le pude plantear mi necesidad de regresar al club y hubo acuerdo", contó Carranza. Vale aclarar que aún queda una vacante más por la lesión de Villegas que es la misma de Salort aunque desde la dirigencia no soltaron prenda si negociarán o no ese lugar.