El hombre que filmó a la inspectora de tránsito negó haberla agredido

Oscar, el autor del video viral donde una inspectora de tránsito le responde de manera vulgar, negó haber agredido a las agentes que le labraban una multa. Además, destacó que le llegó otra multa por "entorpecer el operativo".

Este martes, Valeria, la policía de Tránsito que aparece en el video, dijo a Mitre Córdoba que el hombre "la empujó, le gritó, la escupió y la insultó" a pesar de la presencia policial en el operativo: "Cuando le informa que el vehículo va a ser demorado, él empieza a insultar, a gritar, a denigrarme como persona. Empezó a decir que éramos unas hijas de puta, unas gordas culiadas y que si tuviéramos hijos, que ojalá en la vida les agarre una enfermedad como el cáncer para que se cagaran muriendo".

“Veo que la inspectora dice que las escupí, que las empujé. Si hubiera hecho esto, me metían en un móvil. Los únicos que me trataron bien en ese control fueron los policías. Le digo a uno de ellos (los polícias) que ella (la inspectora) no tiene placa y él automáticamente se corre porque reconoce la ley y sabe que estaba exigiendo mis derechos, nada más. Nada de lo que dice esta mujer (la inspectora) es cierto”, dijo Oscar en diálogo con El Doce.

El conductor también afirmó que al momento de retirar su vehículo, se enteró que le labraron otra multa por "entorpecer el operativo".

"Alguien de la Municipalidad me dijo que baje un cambio porque me van a llover multas de todo tipo, que voy a tener que vender el auto. ¿Cómo me puedo defender si me multan porque no tengo el cinturón? Es mi palabra contra la de ellos", subrayó Oscar.

