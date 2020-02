La Fiesta del Chori y el Chiste suma una Carpa de Mujeres asadoras

Bajo el nombre “La Fiesta del Chori y el Chiste”, la propuesta invita a compartir dos jornadas que hablan de nuestra identidad, combinando gastronomía, humor, música, con fuerte acento en la familia y con perspectiva de género.

Pensada como espacio de encuentro, la fiesta ofrecerá unos 74 carros del característico platillo local en sus variantes mundial gourmet y clásico; además de una grilla musical y ámbitos participativos en torno al humor que caracteriza a la comunidad cordobesa.

La programación incluirá un Espacio Chimi, donde se harán las premiaciones, sumando este año también la categoría del Chimi más picante; el Espacio Chori, que reunirá a los 70 puestos de choripán (clásicos, gourmet, mundial); y el Espacio Chiste, donde las personas podrán sumarse a contar historias y compartir buenos momentos.

Los premios incluyen primero, segundo y tercer premio para Chori Gourmet, Chori Clásico, Chori Mundial y Chimi más picante. En esta edición también se reconocerá a dos históricos choripaneros de la Ciudad y entre las novedades habrá versiones de chori de Sudáfrica, Perú y EE.UU. (New York).

Dentro de los puestos de chori mundial habrá representantes de New York Smoke, Patagonia, Sudáfrica, Salta, México, Arabia, Cuba, Colombia, Polonia, Austria, Corrientes, Brasil, Perú y las localidades cordobesas de La Calera y Deán Funes. La zona Gourmet contará con participantes de Juan Griego, La Perinola, Texas, Bodegón del Sur, Buda Town, The Mexican, Pugliese, Be Resto, El Chori Ahumado, Innato, Chori Power, Sabores Argentinos, Excellence, Stylo y Arde en Llamas.

La programación artística contempla números musicales, humorísticos y escénicos, que darán color a las dos jornadas de esta fiesta: Las Despechadas, Los Cocineros, La Jam de Folclore, Compañía Levelibular, La Cucca y la Rossi en “Acciona Concretamente”, Scola de Samba Uniao da Serra, DJ Diego Quiroga, Enclave de Circo, Mascarpone Sanabria & Paladar Negro Homenajeando a María Fernanda Altamirano, Collegium Big Band, Ideotas Humor, Receita de Samba y DJ Volumen. También se suman a esta edición los elencos Ensamble Municipal de Música Ciudadana, Orquesta Municipal de Cuerdas y Coro Municipal con repertorio de rock nacional.

Punto Mujer Córdoba

Este año se suma a la Fiesta del Chori y el Chiste el Punto Mujer Córdoba, una iniciativa del Ministerio de la Mujer de la Provincia que se incorpora en articulación con la Dirección de Género del municipio. La Carpa del Punto Mujer estará en el ingreso al predio para brindar información y concienciar sobre la violencia de género, y contará con un personal capacitado para prevenir este tipo de situaciones.

Carpa de Mujeres

También se incorpora como novedad la Carpa de Mujeres, invitando a charlas, talleres, cocina en vivo y breves degustaciones junto a referentes del Torneo Federal de Mujeres Asadoras, Mujeres Campesinas, Parques Educativos Municipales y mujeres emprendedoras de Essen. Habrá stands con productos agroecológicos del movimiento campesino, de economía popular y otras organizaciones. Habrá degustación de helado de chori y clases para prender fuego entre otras muchas curiosas propuestas.

Como una de las renovaciones y atracciones de esta edición, la Carpa de Mujeres propone un lugar donde las mujeres emprendedoras, empoderadas y profesionales de la gastronomía serán las protagonistas. Mujeres asadoras ofrecerán sus productos, brindarán clases de cocina y obsequiarán algunas delicias. La carpa ofrecerá productos variados como choris ahumado acompañados de aderezos fermentados, choris tradicionales, productos del Movimiento Campesino y del Cinturón Verde de Córdoba, e incluso las infaltables ollas Essen. Habrá clases magistrales para todo público y clases junto a mujeres cocineritas de los parques Educativos Municipales.

El Sábado 29, Marisa Ríos y Silvina Rosita Soria junto a 15 niñas de barrios de la ciudad, van a hacer “choriperros” saludables. Continuarán Chili Sabaté y Noe Castillo, dos asadoras que nos van a enseñar cómo prender un buen fuego para hacer unos choris a la parrilla y proponen otra vuelta de tuerca para los tradicionales chimichurris. Mariana Aranguren de Red Impulsar Essen, nos contará cómo comenzar con un proyecto de negocio mientras se cocinan unos deliciosos Chorizos a la Pomarola. Y más tarde, Euge Frávega de Brett & Co. nos va a preparar un chucrut fermentado para acompañar unos choris ahumados.

El domingo 1 de marzo sigue la propuesta con clases de Bianca González representando al Instituto Mariano Moreno, que preparará Choris y Aderezos Veganos. Chili y Noe se animan a romper las reglas para preparar un Helado de Chori. Finalmente Mariana Aranguren nos seguirá contando cómo emprender con Essen mientras prepara unos Canapés de Choris.