Destacan a los murciélagos tras relacionarlos con el coronavirus

En estos días el tema de estos mamíferos se encuentra en boca de todos, por ello Cecilia Castilla, doctora en Ciencias Biológicas, habló con La Nueva Mañana para contar las investigaciones que realizan de las colonias. A su vez, el Pcma (Programa de Conservación de los Murciélagos en Argentina) emitió un comunicado donde se aclaran varios aspectos que involucraron a la especie en el contagio de coronavirus en el mercado en Wuhan, ciudad china donde surgió el virus.

La bióloga realizó el año pasado, en el marco de las Jornadas de Etnobiología llevadas a cabo en Córdoba, una presentación sobre importancia de la conservación de los murciélagos como herramienta territorial para la integración de saberes.

En la oportunidad dio detalles acerca de la tarea que realizan a través dela Fundación Pcma (Programa de Conservación de los Murciélagos en Argentina) y explicó: “En el mundo existen más de 1.300 especies de murciélagos. En Argentina son 67 especies repartidas en diferentes familias y que tienen diversos hábitos alimentarios, que podemos decir como los equivalentes ecológicos de las aves, ya que se alimentan de insectos, néctar y frutos”.

- ¿Cómo ve la sociedad a estos animales?

- Si yo le pregunto a la gente si les gustan los murciélagos, en general dice que no, y cuando decimos por qué entre sociólogos, antropólogos y etnobiólogos es porque son de hábitos nocturnos, no los vemos muy seguido, les tenemos asco pues pensamos que están enfermos, no son lindos dentro del concepto de belleza sobre los otros animales y demás.

- ¿Cuándo surge y por qué este programa de conservación?

- En el 2007 y básicamente lo que hace es trabajar en el tema para lograr que la comunidad en general incorpore y los quiera un poco más a los murciélagos. Nosotros trabajamos en la formación de delegaciones, donde cada provincia de Argentina tiene una y nuestras actividades están concentradas en octubre porque el 1° es el Día Latinoamericano y de América Latina de los Murciélagos, puesto a propósito por el 31 de octubre.

- ¿Cuál es la forma de trabajo con esta especie tan controvertida?

- Trabajamos bajo tres pilares: investigación, conservación y educación. Nuestra labor es que somos un programa de investigación cuyo principal objetivo es el de trabajar y educar en las percepciones de la gente, evitando que estas percepciones positivas o negativas alteren la conservación de esta especie. Además, la tarea más relevante es con las comunidades porque de allí surgen las amenazas más directas y se deben conocer las tradiciones asociadas con estos mamíferos para lo cual se crearon los Aicom (Áreas de Importancia para la Conservación de Murciélagos) y los Sicom (Sitios de Importancia para la Conservación de Mamíferos Voladores), los cuales tienen diferentes contextos bioculturales. Nuestro país es el que más presentaciones ha realizado sobre las especies protegidas. A su vez tenemos una red con Argentina y el Caribe y esta es la misión y visión que más o menos se respetan y se trabaja con un grupo de expertos interdisciplinario. Formamos parte todos los países menos las Guayanas, por una cuestión política e idiosincrasia.

- ¿Cuál es el Sicom más importante de nuestro país?

- Se encuentra al sur de la provincia de Tucumán, que cuenta con una colonia de varios millones de murciélagos que viven en adentro de una estructura artificial que es un dique, creada como Sicom en 2013 y el conflicto que nosotros teníamos en ese sitio era que la gente no quería que saquen la colonia porque allí se generaba una suerte de identidad a través de la misma, como turismo por ejemplo, pero la empresa eléctrica que tiene el manejo de esa represa no los quiere, por lo tanto ha disminuido la cantidad de ejemplares. También podemos encontrar estas concentraciones en Córdoba y en Rosario, en sitios importantes para la conservación.

Educación y otras percepciones

“A pesar de todo esto hay otra percepción, pues haciendo un trabajo en escuelas secundarias a los chicos les siguen pareciendo feos, oscuros, enfermos pero otros consideran a la especie como importante, pues esta colonia todas las noches consume varias toneladas de insectos. Entonces es como que la utilidad y estos servicios que brindan les han ganado al asco y a la aprehensión que les tiene la gente de la zona”, sostiene la especialista.

Rabia

Todos los mamíferos transmiten rabia y de todos el murciélago es el que menos posibilidades tiene de infectar al humano, pues para que sea directo el contagio tendríamos que meter la mano dentro de la boca del animal para que te muerda, por ejemplo. Pero puede ser indirecta, pues si un murciélago se cae de su refugio, va un animal doméstico, juega con él y se contagia.

La Fundación PCMA emitió un comunicado por el coronavirus

Desde el primer momento de la aparición del brote de coronavirus se sostuvo que el contagio del virus a los seres humanos involucró el contacto con un murciélago u otro animal salvaje, lo cual no fue probado fehacientemente.

Por esto, resulta que en base a estas consideraciones desde la Fundación Pcma salieron a aclarar días atrás varios aspectos a través de un comunicado.

En primer lugar, los coronavirus son una extensa familia de virus que infecta a humanos y otros animales, asociándose a manifestaciones clínicas variadas que, en sus huéspedes naturales, no remiten enfermedades de gravedad. Asimismo, se transmiten por vías respiratorias y secreciones relacionadas, por lo que la prevención primaria se basa en el uso de mascarillas y anteojos, constante lavado de manos y aislamiento de los casos sospechosos.

A su vez, la importancia de los coronavirus radica en el hecho de que estos virus tienen alta capacidad para atravesar barreras entre especies e infectar otros huéspedes, produciendo enfermedades con cierto grado de morbimortalidad, como fueron los casos de SARS-CoV y MERS-CoV. 4. La tasa de letalidad de 2019-nCoV es relativamente baja y la mayor patogenia se produce en grupos vulnerables tales como ancianos, niños e individuos inmunosuprimidos o con patologías de base. A raíz de todas estas consideraciones es que no hay pruebas concluyentes de que el 2019-nCoV se haya transmitido de murciélagos a humanos. Entretanto, el informe destaca que este tipo de infecciones emergentes son una clara consecuencia de la invasión de nichos ecológicos silvestres por parte de los seres humanos, generando situaciones que de forma natural no ocurrirían.

Por último sostienen: “Como programa de conservación trabajamos activamente para que la sociedad reconozca y valore la importancia de conservar a los murciélagos y los roles ecológicos positivos y fundamentales, que tienen estos mamíferos en la naturaleza y la vida humana”.

Seguí el desarrollo de esta noticia y otras más

en la edición impresa de La Nueva Mañana

[ Todos los viernes en tu kiosco ]