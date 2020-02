Talleres resurge y se reencuentra con dos victorias al hilo, alimentando la ilusión del exigente hincha para ponerse otra vez en carrera en pos de meterse en una copa internacional, objetivo de máxima presupuestado en la pretemporada. Dos partidos atrás, el “que se vayan todos” imperaban en cada esquina de barrio Jardín. Con las derrotas al reinicio del certamen, con un descontento general, con críticas lacerantes no solo para los jugadores que “ya cumplieron su ciclo” sino también con más dureza para el presidente Andrés Fassi.

Con esos altibajos emocionales, con la irregularidad en muchos sentidos dentro y fuera de la cancha, ¿hasta dónde le alcanzará la nafta a Talleres en este torneo? ¿El socio-hincha tendrá las mismas consideraciones cambiantes, de un partido a otro, con euforia en las victorias y pesimismo extremo en las derrotas?

Imposible saberlo de antemano, pero sin dudas este equipo de Alexander Medina hace rato que deambula en algunas lagunas deportivas que no le permite solidez ni ambiciones a largo plazo, no obstante, con aires renovados, con dos jugadores refrescos entre las incorporaciones parecen darle un poco de impulso en busca de ese cometido.

A pesar de que apenas está a un punto de meterse en zona internacional o a dos goles a favor, ya que hoy Arsenal lo deja fuera por ese rubro, el camino sigue abierto y con las mismas intrigas. Impensado ese horizonte después de la derrota contra Boca en el Kempes, donde muchos incluso pusieron en duda la continuidad del “Cacique”. Y ni hablar tras el empate en Sarandí.

Tan poco regular es Talleres, al igual que el mismo torneo, el termómetro del sentimiento del hincha oscilará por ambos extremos como de costumbre. Será el propio DT y el mismo Fassi los encargados de aportar la cuota de serenidad y de equilibrio en pos de mantener la llama viva. Hoy, garantías no hay para nadie. Es partido a partido.

Con refuerzos es otra cosa

Está claro que el hincha reclamaba jerarquía después de diciembre después de certificar lo poco extenso del plantel en cuanto a nombres y sobre todo como lema institucional, conservar a Dayro Moreno de máxima inspiración figura estelar. Como que sin el colombiano, las chances de Talleres se reducían al mínimo, con una raquítica esperanza de volver a ser. Es que la juventud y la falta de experiencia parecían ser los talones de Aquiles de un plantel que quiere amalgamarse por costumbre e inistencia.

Entonces el scouting fue efectivo: la “Muralla” Rafael Pérez le aportó consistencia y experiencia a una defensa vulnerable y de a poco el extremo Guilherme Parede se fue acoplando a una estructura de fondo donde su aporte es casi invaluable. Aportó dos asistencias claves ante Huracán y no pagó cara la transición a la hora de adaptarse. Dos nombres que por Córdoba eran desconocidos e ignotos aunque en pocos partidos dieron muestras de tener un rendimiento a la altura de las exigencias del albiazul.

Con Dayro al banco

Las estadísticas no son siempre buenas consejeras, pero a la vez, si nos remitimos a ella, es innegable que la recuperación de Talleres en el 2020 se concretó con Moreno en el banco de los sustitutos. De los siete puntos sumados, fueron con influencia mínima del colombiano. Entre alguna reprimenda por actitudes personales a una necesidad táctica del retroceso sin pelota, Dayro quedó expuesto y para colmo, bien reemplazado. Ya con Facundo Medina y Nahuel Bustos de regreso del Preolímpico con boleto a Tokio 2020 el equipo recuperó consistencia sobre todo con el delantero, quien tiene inminente destino europeo.

Bustos es hoy el jugador franquicia, tercero en la tabla de goleadores con nueve conquistas y el más codiciado del mercado, junto a Andrés Cubas y Guido Herrera, quienes también apuntan a cambiar de domicilio al final de temporada. Ya es vox pópuli que Fassi viajó la semana pasada rumbo a Italia tratando temas vinculados a la indumentaria oficial pero a la vez atendiendo a ofertas por Bustos de principales clubes de la Serie A. incluso se habló de una tasación de 7 millones de euros por un 80 por ciento del pase u otro porcentaje a negociar. Nada despreciable, al contrario, podría convertirse en la venta más onerosa del fútbol cordobés, por lo que es difícil imaginarse al delantero en barrio Jardín más allá de junio, con un gran destino de exportación.

En ese sentido, las expectativas son de máxima meterse en la Sudamericana, objetivo que no luce lejano en el horizonte a pesar de lo acotado del plantel. Sin desesperarse, quedan dos fechas de la Superliga más los once partidos de la Copa de la Superliga para conocer el resultado final. ¿Le alcanzará con lo disponible? ¿Hay reservas de combustible para afrontarlo? He ahí la cuestión, con 39 puntos en juego, el dilema es entender si podrá sostener el mismo ritmo de competencia. ¿Le serán suficiente estos dos refuerzos? Por el armado inicial, el equipo parece tener límites, como si se tratara de un equipo de mitad de tabla que a lo mejor puede ilusionarse si logra regularidad, pero no mucho más ambiciones que eso. Es que la vara sigue alta, pagando esos pergaminos merecidamente ganados por temporadas anteriores.

A la película albiazul le faltan varios episodios, hoy la lucha parece ser contra la histeria de la tribuna y los presagios de estancamiento de proyecto deportivo e institucional de Fassi en Talleres. Y todo, absolutamente todo, se calma con una victoria el fin de semana. ¿Le alcanzará la nafta a Talleres para cumplir con este objetivo?.

