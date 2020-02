"No damos vuelta la página" aseguró la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos. - Foto: gentileza.

La Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos rechazó emitió un duro comunicado este fin de semana, en referencia al acto que encabezó el presidente Alberto Fernández en el Centro Argentino de Entrenamiento Conjunto para Operaciones de Paz (CAECOPAZ) a pocos días de conmemorarse el 44 aniversario del golpe genocida de 1976.

"Volvemos a poner en palabras nuestro más enérgico repudio a cualquier intento de actitud reconciliatoria con las fuerzas represivas", señala dicho documento en el que hace referencia al acto en Campo de Mayo, donde el Presidente "dio la bienvenida a los nuevos jefes y manifestó su 'alegría por el hecho de que hoy todos los oficiales y suboficiales son hombres de la democracia, egresaron de sus escuelas en democracia y esto amerita que de una vez por todas demos vuelta la página y celebremos'”, dice el escrito.

"La profundidad del daño que generan estas declaraciones es abrumante para quienes seguimos sosteniendo tras décadas la lucha por memoria, verdad y justicia y la reivindicación de nuestrxs 30.000 compañerxs detenidxs desaparecidxs. ¿Con qué cara se puede decir a una familia que aún continúa buscando los restos de sus seres queridxs y algún mísero dato sobre dónde permaneció secuestradx y desaparecidx, que dé vuelta la página?", expresó AEDD en un comunicado que difundió en su muro de Facebook.

"El terrorismo de estado fue plan sistemático de secuestro, tortura, desaparición y muerte de personas, como así también la apropiación de niños. Ese plan fue llevado adelante a través de la represión clandestina organizada en cientos de campos de concentración a lo largo y ancho de la Argentina. Ese plan fue instrumentado no por "algunos" sino por el conjunto de las fuerzas armadas y el resto de las fuerzas represivas, con la participación de empresas, la iglesia y otras instituciones", recordó la institución.

"Existen centenares de jóvenes que fueron apropiadxs y aún no conocen su identidad. Los culpables no han sido identificados ni juzgados en su totalidad, continuando la "carga de la prueba" sobre las espaldas de lxs sobrevivientes y el pueblo argentino que ha develado tantas evidencias y continúa denunciando a los genocidas y sus cómplices; mientras al mismo tiempo la justicia otorga domiciliarias a los condenados, dicta sentencias con penas irrisorias para luego dejarlos en libertad y dilata de manera interminable el comienzo de juicios para que los culpables mueran en la impunidad. Por todo eso no podemos dar vuelta la página", señalaron desde AEDD.

Y concluye: "A 44 años del golpe genocida seguimos exigiendo cárcel común perpetua y efectiva para todos los genocidas apertura de los archivos de la dictadura, restitución de todas las y los jóvenes apropiados. No olvidamos no perdonamos no nos reconciliarmos", aseveró.