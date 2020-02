Víctor Sotomayor recordó la anécdota de Abreu y le respondió con humor

Luego de que el uruguayo contara en una entrevista que le tenía "miedo" al ex defensor, el cordobés le respondió con su gracia característica.

Sebastián Abreu contó en una entrevista al programa Libero, que se emite por TyC Sports, una anécdota sobre el miedo, literal, que le tenía al ex defensor cordobés Víctor Hugo Sotomayor.

"Con el jugador que más sufrí y sabía que me condicionaba la semana sabiendo que me iba a marcar era Víctor Hugo Sotomayor, ese era cruel, y tenía pica conmigo", confesó el delantero uruguayo y afirmó que cuando se enteró que el ex defensor de Racing de Nueva Italia, Vélez y Talleres, entre otros, anunció su retiro hizo un asado para celebrarlo.

Y en LA NUEVA MAÑANA hablamos con Sotomayor, que recordó esa anécdota con humor.

"Hace años que vengo escuchando esa historia y cada año que pasa le agrega algo más el Loco. Es un personaje. un loco lindo. Abreu es un tipo extraordinario, en el fútbol nos conocemos todos. Se ve que le quedó marcada esa jugada. Él era muy pibe en San Lorenzo. Yo me acuerdo bastante bien de esa jugada, pero no con los lujos de detalles que cuenta el Loco, por ahí la agranda un poco más. Se está haciendo fama a costa mía jajaja", contó entre risas el otrora marcador central.

Sotomayor, además, confesó: "No sabía que me tenía tanto pánico jajaja".

El jugador surgido de la "Academia" cordobesa contó que se estuvo mensajeando en las últimas horas con el atacante charrúa y narró: "Lo lindo del fútbol son esas anécdotas y hasta cómicas, aunque para él no era tan cómico. Con el tiempo suena divertido. Nos estuvimos mensajeando con el Loco Abreu... Nunca tuve la intención de salir a lesionar a un contrario, nunca salis a fracturar a ningún jugador... Eran otras épocas, con la cantidad de cámaras, si en ese momento había VAR íbamos todos presos... Yo le decía que en ese Vélez el más buenito era yo... Nos reímos de las anécdotas, y eso es fútbol".