Komar sale del equipo en Talleres para enfrentar a San Lorenzo

Dentro del cambio de tablero que propone el DT de Talleres Alexander Medina en el equipo, una de las noticias que más llamó la atención fue haber prescindido del defensor Juan Cruz Komar de la estructura defensiva. De ser defensor, pilar inamovible y capitán, a postergado al banco de suplentes por las últimas actuaciones no del todo convincentes, a tono con el bajón deportivo del equipo. Vale aclarar que el albiazul recibirá mañana a las 21.45 a San Lorenzo en el Kempes.

De acuerdo a los últimos ensayos, la vacante de Komar es ocupada por el defensor Facundo Medina, quien se reintegró el miércoles tras su paso por el seleccionado Sub 23 en el preolímpico. La novedad pasa que Komar en pocos partidos se ganó un lugar en el equipo desde los primeros partidos que disputó en Primera, favorecido por lesiones de Gandolfi y en base a importantes actuaciones se ganó merecidamente un lugar entre los once. Fue creciendo en referencia de vestuario y no volvió a salir del equipo.

Hasta que el pronunciado bajón de Talleres obligó a un cambio radical por parte del "Cacique" y Komar estuvo dentro de esa "limpieza".

En otro orden Enzo Díaz se mostró recuperado de la lesión e irá por el expulsado Leonardo Godoy. A su vez, ingresa Diego Payero por José Mauro y a su vez Nahuel Bustos estará por el sancionado Diego Valoyes. Dayro Moreno continuará entre los suplentes.

La alineación sería con Guido Herrera; Tenaglia, Rafael Pérez, Medina y Díaz; Andrés Cubas y Payero; Franco Fragapane, Guilherme Parede y Jonathan Menéndez; Bustos.