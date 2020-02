Hipotecados UVA afirmaron que el Gobierno nacional "les soltó la mano”

“Nuestro objetivo es poder pagar, Ni subsidios, ni compensaciones, no tergiversen el reclamo”. - Foto: Twitter (@HipotecadosCba).

Los autoconvocados Hipotecados UVA salieron a responder a las declaraciones vertidas este lunes por el presidente Alberto Fernández en relación a la situación que atraviesan más de 90.000 argentinos.

“Decepción tras decepción, eso nos brinda este Gobierno, nos soltaron la mano a los Hipotecados UVA y parece que también, igual al anterior, nos quieren demonizar. No lo vamos a permitir, no bajaremos los brazos, tenemos su palabra anterior Alberto Fernández Eso no es verso”, remarcaron a través de Twitter Hipotecados UVA de Córdoba.

Asimismo, afirmaron que no permitirán que nadie manche o demonice al colectivo: “Nuestro objetivo es poder pagar, Ni subsidios, ni compensaciones, no tergiversen el reclamo”.

Cabe recordar que durante la jornada el mandatario nacional señaló que los tomadores de créditos UVA deben cumplir con lo que firmaron y dejar de quejarse "tan agriamente". "Los créditos UVA son entre particulares, aceptaron una cláusula de ajuste (por inflación)", dijo el jefe de Estado al ser consultado en una entrevista con Radio Continental.

A nivel nacional, los autoconvocados aseguraron que “en momentos de descreimiento generalizado, cobra valor la palabra empeñada”. “No se puede pasar de calificar estos créditos como una pesada carga para los deudores a quienes hay que brindarles una salida, y sin solución de continuidad sostener que sólo se trata de una cuestión entre particulares que aceptaron las cláusulas de un contrato”, destacaron a través de un comunicado.

