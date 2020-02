Histórico: el filme extranjero "Parasite" ganó el Oscar a la Mejor Película

Se trata del primer filme de lengua no inglesa en llevarse la estatuilla en esa categoría. El film, dirigido por Bong Joon-ho, se convirtió en la gran sorpresa de la ceremonia.

La película "Parasitos" (Parasite) ganó en la noche del domingo la categoría por Mejor Película en la 92° edición de los premio Oscar que otorga la Academia de Hollywood.

El filme se llevó la estatuilla por la categoría más importante venciendo a "Ford vs. Ferrari", "El irlandés", "Jojo Rabbit", "Joker", "Mujercitas", "Historia de un matrimonio", "1917" y "Había una vez en Hollywood".

Se trata de la primera película en lengua no inglesa en obtener también el máximo galardón en la entrega de los Oscars.

La película, dirigida por el surcoreano Bong Joon-ho (quien también ganó en "Mejor director"), gira en torno a la historia de una familia de clase baja que logra trabajar dentro de la casa de unos millonarios, pero sus tiempos de prosperidad se chocan con la realidad y un oscuro secreto.

Por su parte, Joaquin Phoenix se llevó el Oscar al mejor actor por la película Joker y René Zellweger se alzó con la estatuilla por su trabajo en Judy, como la mejor actriz.

Estos fueron todos los ganadores de la velada:

MEJOR PELÍCULA: Parasite

MEJOR DIRECTOR: Bong Joon Ho (Parasite)

ACTRIZ PROTAGÓNICA: Renee Zellweger (Judy)

ACTOR PROTAGÓNICO: Joaquin Phoenix (Joker)

ACTOR DE REPARTO: Brad Pitt (Once Upon a Time in Hollywood)

ACTRIZ DE REPARTO: Laura Dern (Marriage Story)

MEJOR FOTOGRAFÍA: 1917 (Roger Deakins)

MEJOR PELÍCULA EXTRANJERA: Parasite (Corea del Sur)

PELÍCULA DE ANIMACIÓN: Toy Story 4

DISEÑO DE VESTUARIO: Mujercitas

MEJOR DOCUMENTAL: American Factory

MEJOR CORTOMETRAJE DOCUMENTAL: Learning to Skateboard in a Warzone (If You’re a Girl)

MAQUILLAJE Y PEINADO: Bombshell

MEJOR CANCIÓN ORIGINAL: “(I’m Gonna) Love Me Again” (Rocketman) — Elton John & Bernie Taupin

DISEÑO DE PRODUCCIÓN: Once Upon a Time in Hollywood

MEJOR MONTAJE: Ford vs. Ferrari (Andrew Buckland y Michael McCusker)

GUIÓN ORIGINAL: Parasite (Bong Joon Ho & Jin Won Han)

GUIÓN ADAPTADO: Jojo Rabbit (Taika Waititi)

MEJOR MEZCLA DE SONIDO: 1917

MEJOR EDICIÓN DE SONIDO: Ford vs. Ferrari

MEJORES EFECTOS ESPECIALES: 1917

MEJOR CORTOMETRAJE DE ANIMACIÓN: Hair Love

MEJOR PELÍCULA CORTA DE ACCIÓN REAL: The Neighbor’s Window

MEJOR BANDA SONORA: Joker (Hildur Guðnadóttir)

