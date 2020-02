Talleres visita a Arsenal que busca entrar en la zona de Copa Libertadores

Arsenal buscará este lunes una victoria que le permita entrar en zona de clasificación para la próxima Copa Libertadores cuando reciba a Talleres de Córdoba en un partido correspondiente a la decimonovena fecha de la Superliga.

El encuentro se llevará a cabo en el estadio Julio Humberto Grondona a partir de las 19, será controlado por el árbitro Darío Herrera e irá televisado en directo por la señal deportiva de cable TNT Sports.

Arsenal viene de empatar 2 a 2 en su visita a Patronato de Paraná, actualmente está en zona de clasificación a la Copa Sudamericana y, en caso de obtener un triunfo, ingresaría en la de la Libertadores.

El entrenador Sergio Rondina aún no dio a conocer el equipo que que pondrá para jugar frente al elenco cordobés aunque podría no realizar variante y poner a los mismos once que comenzaron jugando en Paraná.

Talleres de Córdoba viene de sufrir dos derrotas seguidas, la última como local por 2 a 0 frente a Boca, por lo cual el técnico Alexander Medina planea realizar dos modificaciones.

Tomando como referencia el equipo que empezó jugando ante el elenco de La Ribera, Diego Valoyes regresaría al conjunto inicial por Enzo Díaz mientras que Andrés Cubas ocuparía el lugar de Juan Méndez en el mediocampo.



Las siguientes son las probables formaciones de los equipos y otros detalles del partido: .

Arsenal: Daniel Sappa; Fernando Torrent, Franco Sbuttoni, Fabio Pereyra, Emiliano Papa; Ezequiel Piovi, Jesús Soraire, Gastón Alvarez Suárez; Nicolás Giménez; Juan Manuel García y Juan Kaprof. DT: Sergio Rondina.

Talleres: Guido Herrera; Leonardo Godoy, Juan Cruz Komar, Javier Gandolfi, Nahuel Tenaglia; Andrés Cubas, José Mauri; Franco Fragapane, Dayro Moreno, Jonathan Menéndez; Diego Valoyes. DT: Alexander Medina.

Arsenal - Talleres.

Estadio: Julio Humberto Grondona (Arsenal).

Árbitro: Darío Herrera.

Hora de inicio: 19.00 - TV: TNT Sports.