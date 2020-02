Lammens visitó los hoteles de Embalse y destacó la "importancia económica"

El ministro de Turismo y Deporte de la Nación, Matías Lammens, pasó por Córdoba, visitó los hoteles de la Unidad Turística de Embalse, y lamentó el estado de abandono en el que se encuentra parte del complejo.

"La verdad es que me voy con una sensación encontrada. No había venido nunca a Embalse y lo que es innegable y cautivador es la belleza de los hoteles. Es un lugar extraordinario, las construcciones son maravillosas, con áreas comunes que son hermosísimas. Pero, por otro lado, la tristeza ante la situación de abandono, desidia, descuido en que los he encontrado”, indicó el funcionario.

Vinimos a conocer el estado de la Unidad Turística Embalse, un lugar icónico del turismo social, con sus trabajadores y trabajadoras.



Ante ellos, asumimos el compromiso de trabajar interministerialmente con mucho ingenio y creatividad para volver a ponerlo en valor. pic.twitter.com/3myXjvheEh — Matías Lammens (@MatiasLammens) February 7, 2020

Durante su visita que duró unas tres horas, mantuvo reuniones con autoridades municipales locales, intendentes del valle, trabajadores de los hoteles y recorrió cada una de las instalaciones que componen el predio para evaluar el estado de las mismas.

En diálogo con Puntal, Lammens reafirmó el compromiso del gobierno nacional de poner en valor la UTE y recuperarla para el turismo social: “Es un predio que tiene una potencialidad extraordinaria y que significa mucho para argentinos y argentinas, cordobeses y cordobesas que han veraneado en este complejo y en Chapadmalal y han conocido por éstos el mar y las sierras”, precisó.

Lammens lamentó la “desidia y abandono” en que encontró las estructuras. “Desidia traducida en falta de inversión y en el estado deplorable de los hoteles”. El funcionario indicó que "más allá de la convicción que tenemos en poner en valor el complejo, entendemos de la importancia económica que tiene para este valle que los hoteles funcionen.

También aseguró: “El turismo será uno de los grandes ejes dinamizadores de la economía de los próximos años. Hemos tomado una decisión política de emprender con mucho entusiasmo la puesta en valor tanto de los hoteles de Embalse como de Chapadmalal”.

El funcionario precisó que desde hace ya dos meses se viene trabajando con universidades y el área de Arquitectura de la Nación, evaluando y analizando el estado de estas estructuras. El paso siguiente será profundizar en datos y determinar qué acciones encarar.

