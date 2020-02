Jaguares encontró conducción en trío Mallía-Carreras-Miotti en Super Rugby

Los Jaguares debutaron en el V Super Rugby 2020, arrollando a los Lions de Johannesburgo por 38-8 (10-8) por la primera fecha de la Conferencia Sudafricana, con la conducción superlativa del trío formado por los cordobeses Juan Cruz Mallía y Santiago Carreras y el tucumano Domingo Miotti.

Ellos fueron destacados por la prensa internacional.

Juan Cruz Mallía con visión del juego desplegado, desde el centro del ataque, fue el ball-carrier para lanzar la ofensiva, mientras que el full back Santiago Carreras relazó el juego aéreo desde el fondo de cancha, a la vez que el apertura Domingo Miotti, como pivote, fue el protagonista en el marcador con 18 puntos, para debut prometedor de los finalistas en el Super Rugby 2019.

Jaguares lideran la Conferencia Sudafricana con bonus ofensivo, y suman 5 puntos por delante de los Stormers de Ciudad del Cabo que también suman 5 unidades, de los Natal Sharks que cuentan con y cierran las posiciones los Bulls de Pretoria y los Lions de Johannesburgo con 0 pts.

En la tabla general de las tres conferencias (australiana, neozelandesa y sudafricana), tamblén son líderes los Jaguares junto a Stormers y Crusaders con 5 pts, seguidos de Sunwolves, Chiefs, Sharks y Brumbies con 4, Reds 1, y cierran las posiciones Highlanders, Blues, Bulls, Rebels, Waratahs, Hurricanes y Lions, sin puntos.







El próximo sábado en la segunda fecha del Super Rugby, los Jaguares recibirán en el estadio del Club Vélez Sársfield de Buenos Aires, a los neozelandeses de Hurricanes de Wellington, que vienen de perder frente a los Stormers por 27-9 en el Newlands de Ciudad del Cabo.

Frente a los Lions de Johannesburgo, comandado por el apertura Elton Jantjies, los Jaguares confirmaron el favoritismo de la víspera, marcando 5 tries, con el apertura tucumano Domingo Miotti, con doblete del centro porteño Matías Moroni , con el hooker platense Agustín Creevy y con el flanker entrerriano Javier Ortega Desio, más 5 conversiones del apertura Domingo Miotti.

La victoria de Jaguares se resolvió por detalles, en llamativo equilibrio en los scrums y lines, pero con cierto dominio territorial para parte de Lions. Los Jaguares deben corregir la disciplina frente a los Hurricanes de Wellington, tras cometer 10 penales y tarjeta amarilla al flanker entrerriano Marcos Kremer. El maul, progresó y el scrum tuvo mayor equilibrio...







Jaguares 38: Santiago Carreras; Bautista Delguy, Matías Moroni, Juan Cruz Mallía (60’ Matías Orlando ) y Emiliano Boffelli; Joaquín Díaz Bonilla (5’ Domingo Miotti) y Tomás Cubelli (c 64’ Felipe Ezcurra); Marcos Kremer, Tomás Lezana (57’ Rodrigo Bruni ) y Francisco Gorrissen (66’ Javier Ortega Desio); Lucas Paulos y Guido Petti Pagadizábal; Santiago Medrano (57’ Joel Sclavi,), Julián Montoya (57’ Agustín Creevy) y Mayco Vivas (57’ Nahuel Tetáz Chaparro). Entrenador: Gonzalo Quesada.

Lions 8: Tiaan Swanepoel (60’ Rass); Tyrone Green, Duncan Matthews, Dan Kriel (5’ Manuel Rass ) y Courtnall Skosan; Elton Jantjies y Andre Warner (50’ Morne van der Berg); Vincente Tshituka, Len Massyn (72’ Hacjivah Dayimani ) y Marnus Schoeman (53’ Wilhelm van der Sluys;) Marvin Orie (68’ Ruan Vermaak ) y Ruben Schoeman; Jannie du Plessis (49’ Carlu Sadie), Pieter Jansen (57’, Jan-Henning Campher ) y Dylon Smith (57’ Sti Sithole). Entrenador: Ivan van Rooney.

Marcadores: PT: 10’ gol de Miotti por try de él mismo (J); 18’, penal de Jantjies (L); 21’ , try de Warner (L); 27’, penal de Miotti (J). ST: 50’ , 59’, 69’ y 74’, goles de Miotti por tries de Moroni (2), Ortega Desio y Creevy (J).Amarilla 6’ para Kremer (J).

Árbitro: Rasta Rasivhenge (Sudáfrica).

Estadio del Club Vélez Sársfield de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

· Las posiciones en la Conferencia Sudafricana: 1º) Jaguares con bonus 5 pts, 2º) Stormers 5, 3º) Natal Sharks 4, 4º) Pretoria Bulls 0, 5º) Johannesburg Lions 0 pts.