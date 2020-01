Crimen de Gesell: hablaron los guardias de seguridad de Le Brique

Tres de los guardias de seguridad del boliche Le Brique, donde se encontraba Fernando Báez Sosa antes de ser asesinado, rompieron el silencio y brindaron su testimonio sobre los instantes previos al crimen de Villa Gesell.

Christian Gómez detalló que el conflicto entre los jóvenes comenzó cerca de las 4.30 "en medio de un pogo", por lo que activaron el protocolo de seguridad del local con una primera advertencia que no tuvo efecto: apuntar a los involucrados con punteros lásers.

"Entonces, un compañero se acercó para separarlos y fui también como apoyo. Al llegar, vi cómo al primero que sacaban era a Fernando, que se retiró sin causar problemas por la puerta de seguridad", relató Gómez, quien rememoró que él se quedó en el lugar para "calmar" a los rugbiers. "Agarré a uno de ellos, que se llama Matías Benicelli. Pero, al soltarlo, enseguida salió a pegarle a otros dos pibes", señaló en una entrevista en ElTrece.

"Se notaba que sabían algún arte marcial", dijo, porque "no eran como cualquier otra persona tirando golpes al aire". "Entonces, volví a reducirlo y a calmarlo", explicó y al notar que el joven representaba un riesgo para los demás en el boliche, decidió sacarlo: "Ahí apareció Máximo Thomsen, me puso una mano encima y me dijo 'a él no lo sacás'. Se notaba que estaba preparadísimo para ir al choque".

"Son unos cagones, no se hace eso, no tienen dignidad. Yo no sé dónde estaban los padres de esos chicos. En algún momento se ve que no estuvieron. Hoy Fernando no está. Hoy una mamá tiene que enterrar a su hijo y tirar tierra por última vez. Me pone mal de verdad", agregó el hombre entre lágrimas.

Más tarde, quienes rompieron el silencio fueron Alejandro y Carlos, otros dos patovicas de Le Brique. Uno de ellos, Carlos, fue quien sacó a Fernando del boliche: "Cuando mis compañeros traen a los chicos los recibo y los invito a retirarse. Le doy la mano a uno que me pide disculpas y les digo que se queden tranquilos, que al otro día podían regresar. Salían tranquilos. Fernando se fue a la vereda de enfrente para juntarse con los demás".

En su relato también aseguró que Fernando y sus amigos "no estaban buscando revancha" y aseveró que al momento de la pelea ellos no pudieron intervenir porque lo tienen prohibido, porque no pueden pasar la línea municipal porque es zona de acción de la Policía Bonaerense.

Los rugbiers pidieron tomar sol

Los acusados de matar a Fernando Báez Sosa a la salida de Le Brique pidieron tomar sol en la comisaría primera de la localidad Pinamar ya que "están pálidos".

"Es obvio que nos van a reconocer", señalaron, "porque estamos pálidos encerrados acá desde hace tanto tiempo", publicó el diario La Nación.

Nota relacionada: