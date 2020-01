Investigan a quién pertenecían 10 mil dólares encontrados en Producción

El dinero, según la denuncia, fue encontrado en un escritorio adjudicado al ex secretario de Coordinación, Rodrigo Sbarrra, de la gestión anterior.

El fiscal federal Gerardo Pollicita citará a varios testigos debido al hallazgo de los 10 mil dólares en el Ministerio de la Producción, situación que provocó que su titular, Matías Kulfas, realizara una denuncia en la Justicia para determinar su origen.

En las últimas horas la jueza María Eugenia Capucchetti delegó en el fiscal la investigación determinar el origen del dinero el cual fue encontrado en un sobre dentro de un cajón en el área del exsecretario de la misma Rodrigo Sbarra.

A partir de allí, la jueza delegó la investigación en el fiscal quien sólo cuenta con la presentación judicial y el acta de hallazgo.

Para conocer más detalles del mismo, es que el fiscal citará a los dos testigos que figuran en ese acta así como a la Directora de Jurídicos del Ministerio de la Producción.

El dinero, según la denuncia, fue encontrado en un escritorio de una oficina que había sido adjudicada al ex secretario de Coordinación de dicha cartera durante el gobierno anterior, Rodrigo Sbarrra.

La intención es tener más detalles sobre cómo fue el hallazgo ya que si bien trascendió que junto al dinero había el nombre de una empresa y anotaciones la mismas no fueron acompañadas en la presentación de la denuncia.

Luego de escuchar a los testigos, el fiscal trabajará para intentar determinar el origen del dinero aunque las fuentes consultadas remarcaron la dificultad de la investigación por el paso del tiempo ya que las autoridades anteriores dejaron las oficinas hace más de 40 días.

Por lo pronto, la investigación sólo apunta a saber de quién es el dinero y su origen, si el mismo está justificado o no, aunque por el momento la acusación no está dirigida hacia nadie en particular.