Alberto Fernández partió rumbo a Israel para conmemorar el Holocausto

El presidente Alberto Fernández y una reducida comitiva viajaron este martes a Israel para participar del Foro Internacional del Holocausto 2020, donde será el único mandatario latinoamericano invitado a la conmemoración del 75 aniversario de la liberación del campo de exterminio nazi de Auschwitz.

Al presidente lo acompañaban su pareja, Fabiola Yáñez, el canciller, Felipe Solá; el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz; el secretario de Comunicación y Prensa, Juan Pablo Biondi; el gobernador bonaerense, Axel Kicillof; el flamante embajador en Israel, Sergio Urribarri, y el diputado nacional Eduardo Valdés.

El primer viaje presidencial al exterior no parece tener los mismos objetivos que en los gobiernos de las últimas dos décadas: no buscará ratificar la centralidad de una relación bilateral o una alianza particular ni inaugurar al flamante mandatario en la agenda política internacional urgente con reuniones o discursos.

Fernández participará en una conmemoración en la que los discursos estarán a cargo de los líderes de las potencias que vivieron en carne propia, como víctimas o victimarios, el Holocausto y solo tiene una reunión bilateral confirmada hasta ahora para el viernes a la mañana con el anfitrión, el presidente israelí Reuven Rivlin.

Según publicó Télam, el objetivo del viaje es "ratificar la continuidad de una política de Estado que viene desde el primer gobierno de (Juan Domingo) Perón” y la centralidad de la agenda de derechos humanos y la construcción de la memoria para el gobierno.

Aunque por el momento no hay reuniones de trabajo organizadas con sus colegas israelíes, otro objetivo importante es “demostrar” que el actual gobierno “no es anti Israel”, añadieron.

"Alberto sorprendió positivamente al gobierno de Israel, pero eso no significa que vaya a cambiar su visión geopolítica del mundo. Está viajando a una conmemoración, nada más", aclararon voceros del entorno presidencial.

