Denuncian que policías dispararon balas de plomo en un comedor de Villa La Tela

Vecinos que llevan adelante el comedor y la cooperativa "Sonrisa de Ángel" de Villa La Tela denunciaron que un grupo de policías ingresó este martes con una orden de allanamiento falsa y empezó a disparar balas de plomo.

Miguel Charras, dirigente barrial que coordina el comedor, afirmó a La Nueva Mañana que los efectivos ingresaron a la vivienda ubicada en la esquina de las calles Valenti y Bradley con un escrito que no tenía la dirección del lugar.

Según relató, los policías entraron al lugar y empezaron a disparar "ráfagas" a Miguel y su familia. "No voy a negar que nosotros nos defendimos también. Hay un policía herido", subrayó.

"Ahora están fabricando una orden para dejarnos detenidos a nosotros. Es más, mi hijo tiene un tiro en la mano y no lo queremos trasladar porque no queremos que quede detenido. Sí que nos están esperando en cualquier hospital para deternos. Quiero que atiendan a mi hijo y me aseguren que no va a caer detenido", agregó.

Foto: gentileza

Charras sostiene que la fuerza "está fabricando una orden de allanamiento para decir que venían antes en buena ley" luego de lo que ocurrió esta mañana y que no es la primera vez que suceden casos como este en relación a la Policía.

"Que no persigan a los pobres. No tienen a quien llevar en cana y persiguen a los pobres. Yo trabajo en la cooperativa, no hay motivo para que la Policía saque una pistola dentro de mi casa estando mi nieto y mi hijo. No tengo problema con nadie, no vendo drogas, no robo, no hago nada", dijo.

Charras tiene heridas en sus piernas al igual que su pareja. Su hijo recibió un disparó en el brazo y en la mano.

En tanto, desde la Policía informaron a este diario que hay tres efectivos heridos luego de "ser apedreados" por gente del lugar mientras se realiza el procedimiento.

Detuvieron al abogado defensor de Charras

Pasadas las 10.30 llegó al lugar personal de la Guardia de Infantería, mientras que allegados a Sergio Job, abogado defensor de Charras y su familia, denunciaron que fue detenido por la Policía.

"Hay falta de atención del 107. La policía no solo detiene a dirigentes sociales sino también al abogado Sergio Job. Exigimos su inmediata liberación", afirmaron y agregaron que al letrado lo golpearon y le rompieron su auto mientras trasladaba a uno de los heridos.

También fueron detenidas otras cuatro personas, entre ellas una mujer embarazada. "El 107 no se hizo presente para asistir a los heridos de balas de plomo", subrayaron.