Racing de Nueva Italia goleó en un amistoso a Colón en Colonia Caroya

Racing de Nueva Italia mostró su potencial y no tuvo piedad en un amistoso disputado contra Juventud Agraria Colón de Colonia Caroya, a quien venció a domicilio por 4 a 0.

De esta forma, "La Academia" se encolumna tras su objetivo de empezar a competir en el Torneo Regional Amateur 2020 que inicia en febrero.

Los goles del equipo que dirige Hernán Medina fueron anotados por Herrera en dos ocasiones (el primero de penal), Franco García y el restante a cargo de Marcelo Bergese, quien ingresó desde el banco de suplentes. La supremacía fue clave al punto que en el primer tiempo la diferencia era de tres goles.

El elenco titular formó con Leonardo Rodríguez; Rinaudo, Gómez, Rivero y Maldonado; Larrosa, Vaudagna, Martínez y Franco García; Axel Villegas y Herrera. No estuvieron presentes por lesiones y precaución los volantes Raballo y Franco Schiavone.

Por su parte, el remanente goleó 6 a 0, con tantos de Mauro Ramallo, Gonzalo Bergesse, Axel Oyola, Nahuel Garriga (2) y Carlos Soria.

"Esto no es un equipo titular, sino un estimativo. Hay que buscar un entendimiento general, hacer que todos nos conozcamos. Vamos a ir variando en todos los partidos", declaró Medina al final del partido.

Final del partido en Colonia Caroya. #Amistoso. #RacingCba 4 (Villegas, Herrera -2- el primero de penal y Bergese) vs Juventud Agraria Colon de Colonia Caroya 0.

Foto @planeta_racing pic.twitter.com/Ih8brESD8t — Juan Manuel Spontón (@jmsponton) January 9, 2020

#RegionalAmateur. #TorneoRegional. #Amistoso. Hernán Medina, DT de #RacingCBA, a @planeta_racing: "Las evaluaciones rápidas que hacemos son buenas y alentadoras. Pudimos demostrar cómo estamos en lo grupal y futbolístico".

Vía @AGUSARAVIAGABI pic.twitter.com/crA1cKwhPh — Juan Manuel Spontón (@jmsponton) January 9, 2020









Racing este viernes disputará su segundo amistoso, frente a Agrario de Corralito, desde las 21.30. Vale aclarar que figura en los planes del DT el ex volante de Belgrano Germán Gaitán, de último paso por Chaco For Ever