La futbolista Wendie Renard perdio su premio The Best y pide ayuda por redes sociales

Wendie Renard, multicampeona con Olympique Lyon y figura de la Selección de Francia, sumó otro trofeo antes de finalizar 2019: recibió el premio The Best de FIFA por ser parte del once mundial ideal de fútbol femenino del año.

Pero en un viaje en tren desde París a Lyon, la defensora de 29 años nacida en la isla de Martinica, olvidó una valija, que entre otros efectos personales contenía el trofeo.

Por eso Renard lanzó un pedido a través de sus redes sociales relatando el suceso y pidiendo ayuda para recuperar el premio.

“Tomé el tren París-Lyon a las 9:56 y llegué a las 12 a la estación Part-Dieu. Desafortunadamente para mí, olvidé mi maleta de cabina y en ella tenía mis trofeos (France Football y The Best). Me di cuenta de este descuido una vez que llegué a casa. Así que me fui en dirección a la estación de la terminal Perrache. El mostrador de recepción me dio la maleta, pero dentro ya no estaba el trofeo”, escribió la futbolista.

Finalizó su posteo diciendo: “Por mi parte hice todo el esfuerzo del mundo. Ahora cuento con el equipo de la estación de Perrache para ayudarme a encontrar mi trofeo”.