Tras la quemadura de un niño, al puente de Carlos Paz le pondrán "pintura atérmica"

Un niño de 2 años sufrió graves quemaduras en las últimas horas al caer al suelo del puente peatonal de Villa Carlos Paz. Al ser una estructura de chapa, con el calor la misma aumenta considerablemente su temperatura, conviritiéndose en un espacio peligroso para quiénes lo transitan.

El caso se conoció a través de las redes sociales y la madre contó que el pequeño debió ser atendido en el Sanatorio Allende de la ciudad de Córdoba.

"Se quemó las manos, el brazo y la pierna. Salí rajando al Hospital Privado de Córdoba, pero no había cirujanos especialistas en quemaduras. Me trasladaron al Hospital de Niños, aunque no nos recibieron porque tengo OSDE. Terminamos en el Allende a las 20 horas. Gracias a Dios mi hijo está bien", explicó la mujer a la prensa.

La mujer indicó que una comerciante de la zona del puente le aseguró que otros dos nenes ya había sufrido un episodio de similares características.

Por su parte, el presidente de Vialidad Provincial, Martín Gutiérrez, en declaraciones a Cadena 3, indicó que van a "pintar la superficie con una pintura epoxi atérmica".

El ingeniero explicó que el material del piso del puente es de aluminio, ya fue utilizado en similares estructuras en el Parque del Kempes y por ese motivo volvieron a utilizar el mismo material en el puente que une las costas de La Costanera de esa ciudad. "Tenemos cuatro pasarelas y en ninguna registramos problemas, por eso continuamos utilizando estos elementos de última tecnología", argumentó.